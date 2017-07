CALCIOMERCATO MILAN/ News, Perin: "Grazie ma qui sono felice, sto sentendo Bertolacci" (Ultime notizie)

Mattia Perin (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA PERIN – Da diverse settimane in casa Milan si sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato riguardo al contratto di Gianluigi Donnarumma. Ora il diciottenne sembra più vicino alla firma sul rinnovo ma non sono mancati i nomi accostati ai rossoneri per sostituirlo, su tutti quello di Mattia Perin, portiere del Genoa avente lo stesso agente dell'allenatore Vincenzo Montella. Intervenuto nella conferenza stampa d'apertura del ritiro estivo, lo stesso Perin ha dichiarato: "Ero in vacanza in America e non ho parlato con nessuno. L’interesse del Milan fa piacere, ma sono felice di stare qui. La vicenda ha assunto toni eclatanti perché legata a quella di Donnarumma, ma ogni anno il mio nome è stato avvicinato ad altri club. Io però tengo al Genoa, così come Gigio tiene al Milan. Infatti tutto si è risolto bene. Penso anche ad Antonio Donnarumma, un amico che avrà il premio che merita. Forse qualcuno non sa che con le sue parate ha appena salvato la squadra greca in cui milita."

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PERIN CHIAMA BERTOLACCI – Al Milan sono diversi i calciatori che potrebbero salutare prima della fine del calciomercato estivo. Tra i rossoneri sul piede di partenza c'è sicuramente il centrocampista Andrea Bertolacci, ancora in cerca della condizione migliore e di maggior spazio da titolare. La pista più calda per Bertolacci è al momento rappresentata dal Genoa ed il portiere rossoblu Mattia Perin ha parlato proprio dell'interesse del suo club per l'ex romanista svelando un interessante retroscena: "Bertolacci? Lo sto sentendo molto, sono in pressing su di lui. Gli mando quasi un messaggio al giorno. Uno come lui servirebbe molto. Ha una classe immensa. Ha sempre dimostrato un grande carattere, non si nasconde mai." Oltre a Bertolacci, ricordiamo che pure Lapadula potrebbe trasferirsi al Genoa.

