CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Chiesa-Gomez-D.Suarez, chi è il mister X di ADL? (Ultime notizie)

Aurelio De Laurentiis (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CHI E' IL MISTER X? – La dirigenza del Napoli sta lavorando per riconfermarsi ai vertici del calcio italiano anche nella prossima stagioen tramite questa sessione di calciomercato. Nonostante i vari nomi accostati agli azzurri, hanno fatto però discutere le dichiarazioni del patron De Laurentiis in merito ad un possibile Mister X monitorato dai partenopei. Secondo le indiscrezioni di Premium Sport, la rosa delle ipotesi potrebbe ridursi a tre nomi in particolare, ovvero quelli di Alejandro El Papu Gomez, Federico Chiesa e Denis Suarez. Per quanto riguarda l'argentino, il capitano dell'Atalanta non ha mai nascosto di aspettare solo un'offerta importante per fare il salto in carriera ma potrebbe anche rinnovare coi bergamaschi. Difficile invece strappare il talento Chiesa alla Fiorentina, specialmente in caso di partenza per Bernardeschi, mentre è ancora tutto da scrivere il futuro dello spagnolo Suarez del Barcellona, accostato anche all'Inter.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI SCHWOCK – In casa Napoli ci sono diversi elementi che non verranno riconfermati e verranno ceduti prima della fine del calciomercato. Di sicuro però il prossimo anno gli azzurri potranno ripartire dal tridente composta da Callejon-Mertens-Insigne, costituitosi principalmente per sopperire all'infortunio del polacco Arkadiusz Milik. Interpellato a Si Gonfia La Rete su Radio Crc, l'ex azzurro Stefan Schwoch ha però anche ipotizzato un possibile addio di Milik al Napoli se non dovesse più essere impiegato con continuità: "Milik tornerà titolare? Credo che partirà Mertens, il prossimo anno poi ci saranno i Mondiali quindi tutti i giocatori vorranno giocare per mettersi in mostra e non perdere il proprio posto in Nazionale, non giocando con continuità Milik potrebbe anche pensare di andare via a gennaio. Per Sarri sarà un anno ancora più difficile, dovrà essere perfetto nel gestire tutti i suoi uomini."

