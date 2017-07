CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Possibile nuovo incontro con Reina, Mertens: "Ora tocca a noi" (Ultime notizie)

Dries Mertens e Pepe Reina (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OGGI INCONTRO PER REINA? – In casa Napoli da diverse settimane si sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla permanenza di Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha il contratto in scadenza con gli azzurri tra un anno, ovvero nel giugno del 2018, ed inizialmente sembrava che la società partenopea non fosse propensa a prolungare ulteriormente il rapporto con l'ex Liverpool. Stando alle indiscrezioni però, già oggi il patron De Laurentiis potrebbe avere un colloquio con Reina presso il ritiro di Dimaro e prolungare la permanenza in azzurro. In ogni caso, vista anche l'età anagrafica dello spagnolo, gli azzurri continuano a cercare un nuovo portiere per il futuro ed i nomi non mancano con la pista che porta a Leno del Bayer Leverkusen sempre molto calda.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: L'OPINIONE DI MERTENS – Il Napoli sta cercando nuovi rinforzi in questa sessione di calciomercato estivo. Gli azzurri si priveranno anche di alcuni elementi prima della fine di agosto ma uno su cui potranno puntare nuovamente è il belga Dires Mertens, grande protagonista lo scorso anno nel ruolo di centravanti. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mertens ha parlato del Napoli spiegando: "Sarri? Lui ha fatto tanto, non so se riuscirei a giocare prima punta con un altro allenatore. Tornare sulla fascia? Se mi chiedesse di tornare al ruolo originario, non mi farebbe piacere ma lo farei, perché se credi in un allenatore devi accettarne le decisioni. Io penso che questa squadra sia forte e abbia un grande futuro. Con questo allenatore nessuno di noi è voluto andare via, perché è un piacere lavorare con lui, il gruppo è unito e gioioso. Quest’anno possiamo fare grandi cose se resteremo tutti uniti. Devo dire che il presidente De Laurentiis ha capito il valore di questa squadra. Ha fatto dei sacrifici, dimostrando che anche lui vuole vincere. Adesso tocca a noi, il gruppo c’è e la sua è stata un’ottima mossa."

