CALCIOMERCATO ROMA/ News, Foyth: "So che parleremo col Tottenham", Florenzi: "Gonalons e Karsdorp..."

Juan Marcos Foyth (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: TOTTENHAM SU FOYTH – La Roma è a caccia di nuovi centrali di difesa per questa sessione di calciomercato estivo. L'imminente cessione di Antonio Rudiger al Chelsea, nonostante l'arrivo di Hector Moreno dal Psv, rende incompleto il reparto arretrato ed i nomi sul taccuino del direttore sportivo Monchi non mancano. Uno dei profili più caldi accostati ai giallorossi è quello di Juan Marcos Foyth, centrale argentino di proprietà dell'Estudiantes. Intervistato dai suoi connazionali di Radio Continental, proprio Foyth ha però svelato la concorrenza dei londinesi del Tottenham: "Ho scoperto dell’interesse del Tottenham attraverso i social, non mi dispiacerebbe sbarcare nel vecchio continente: vorrei giocare in Europa, se qualche club mi convince ci andrò. So che il mio agente e Veron (presidente del club ndr) sono in viaggio per parlare con il Tottenham." Dopo le parole d'amore per la Roma delle scorse settimane, ora se i giallorossi vorranno aggiudicarsi Foyth dovranno duellare con gli Spurs.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: FLORENZI SUI NUOVI – La dirigenza della Roma sta lavorando molto e bene sottotraccia sul calciomercato in cerca di nomi utili all'organico di Eusebio Di Francesco. Aspettando colpi importanti, chi potrebbe dare un aiuto importante ai giallorossi nella prossima stagione è Alessandro Florenzi, di rientro dal lungo infortunio. Intervistato in esclusiva da Roma Radio, lo stesso Florenzi ha parlato dei nuovi acquisti: "Gonalons è un giocatore di personalità, non lo dico ma la sua storia calcistica, quindi non servono altri aggettivi. Sono curioso di vedere Karsdorp che adesso si sta riprendendo e tornerà anche lui piano piano in gruppo. Su Pellegrini, ha fatto anche lui tante cose buone a Sassuolo. Adesso dovrà mettere tutto il suo impegno, perché lui in primis sa che non sarà facile stare qui a Roma, ma penso che possa fare veramente un gran campionato, aiutato ovviamente da tutti noi."

