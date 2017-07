CALCIOMERCATO ROMA/ News, UFFICIALE Rudiger al Chelsea, Monchi: "Nastasic ha caratteristiche interessanti"

Il direttore sportivo Monchi (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MONCHI PARLA DI NASTASIC – La partenza del difensore tedesco Antonio Rudiger in direzione Chelsea porta la Roma a trovare nuovi centrali in questa finestra di calciomercato estivo. Uno dei profili che potrebbe fare al caso dei giallorossi è quello di Matija Nastasic, ventiquattrenne serbo dello Schalke 04 passato in Serie A con la maglia della Fiorentina ed accostato anche all'Inter. Nella conferenza stampa di presentazione di Karsdorp tenutasi oggi presso il ritiro precampionato di Pinzolo, il direttore sportivo Monchi ha parlato proprio di Nastasic e del possibile sostituto di Salah, ceduto al Liverpool, spiegando: "Per me Nastasic è un buon giocatore, esperto, che ha già giocato in Italia. Conosce il campionato italiano, è stato a Firenze, poi è stato al City. Ha giocato la Champions League, ha caratteristiche interessanti. L’esterno alto? Al momento non abbiamo obiettivi in Germania, dovete guardare altrove, in altri campionati."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UFFICIALE RUDIGER AL CHELSEA – Era ormai nell'aria da diversi giorni ma ora la Roma ha completato la seconda importante cessione di questo calciomercato estivo. Come si legge sul sito del Chelsea, Antonio Rudiger è diventato ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte, ecco una parte del comunicato: "Chelsea Football Club è felice di annunciare di aver completato oggi il tesseramento di Antonio Rudiger dalla Roma. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quinquennale e vestirà la maglia numero 2. Il difensore ha detto: "E' una grande emozione perchè non tutti i giocatori hanno l'opportunità di ritrovarsi un club così enorme. Non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e sono molto orgoglioso di diventare ufficialmente un giocatore del Chelsea." CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALE SU CHELSEAFC.COM

