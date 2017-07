Calciomercato Fiorentina/ News, Zekhnini nel mirino. Jesé: nodo ingaggio

Fiorentina in gol (Foto Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ZEKHNINI NEL MIRINO. JESÈ: NODO INGAGGIO - Il calciomercato della Fiorentina sta per prendere il decollo. Con Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic ancora in standby, ma ormai certi di salutare Firenze, i viola sono al lavoro per regalare a Pioli validi sostituti ed elementi interessanti a costi contenuti. Come riporta Il Corriere dello Sport, una delle idee di Corvino è Rafik Zekhnini, novrvegese di 19 anni di origini marocchine in forza all'Odds Ballklclub, con cui ha un contratto fino al 2018. Un altro giocatore sconosciuto al grande pubblico è Larsson dell'Heerenveen, che ha già fatto sapere al suo club di voler cambiare squadra: la Fiorentina è alla finestra e ci sta pensando. Un nome che invece farebbe gola alla piazza è quello di Jesé, duttile attaccante esterno di proprietà del Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, prelevato dai francesi un anno fa dal Real Madrid per 25 milioni di euro, ha passato l'ultima stagione in prestito al Las Palmas e adesso è rientrato alla base. L'ostacolo principale, in questo caso, è rappresentato dall'alto ingaggio richiesto dal giocatore. Vedremo se la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

