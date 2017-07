Calciomercato Inter/ News, non solo Danilo dal Real Madrid, piacciono James e Asensio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, James Rodriguez - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OCCASIONE JAMES RODRIGUEZ! -

L'Inter continua a monitorare le cose in casa Real Madrid e nonostante ci siano già i nomi di Danilo e Marco Asensio si sonda anche un'altra pista di calciomercato. Infatti pare che il Real Madrid, come riportato da Sport, abbia deciso di mettere alla porta il talentuoso colombiano James Rodriguez. Questi è un po' sparito dai radar, addirittura mandato in tribuna da Zinedine Zidane nella finale di Champions League dello scorso tre giugno a Cardiff. E' così che il club nerazzurro starebbe pensando di provare questo colpo. Nonostante la volontà di cedere il calciatore in questione il Real Madrid non lo farà partire per meno di settantacinque milioni di euro. Sempre secondo Sport pare poi che il procuratore di James Rodriguez abbia deciso di proporre il calciatore alle più grandi squadre d'Europa.

In Italia si sarebbe interfacciato con Juventus, Milan e Inter, ma non solo perché ci sono anche le inglesi Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool oltre alla francese Paris Saint German. Tra le intenzioni c'è quella di evitare di cedere il ragazzo in Liga a un club rivale.

PAZZA IDEA MARCO ASENSIO (ULTIME NOTIZIE) – L'Inter con l'avvento di Suning prima e Luciano Spalletti poi pensa in grande sul calciomercato. Una delle ultime idee porta al Real Madrid con il quale si sta già trattando il possibile arrivo di Danilo, ormai uscito dai radar della Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti pare che nel mirino ci sia il forte attaccante del Real Madrid Marco Asensio protagonista anche all'Europeo Under 21 dopo aver segnato un gol contro la Juventus nella finale di Champions League dello scorso 3 giugno a Cardiff.

Attenzione perché i blancos hanno già deciso di blindare questo giovane talento con una proposta di rinnovo da quattro milioni di euro netti fino al 2023 come riportato dal portale ElBernabeu.com. La cosa scioccante però è l'idea di piazzare nel suo contratto una clausola rescissoria assurda da addirittura 350 milioni di euro. L'Inter è comunque vigile e se il Real Madrid decidesse di cedere questo splendido calciatore sarà comunque lì pronta per fare il colpo.

