Calciomercato Juventus/ News, bianconeri a sorpresa su Federico Chiesa (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI PUNTANO CHIESA A SORPRESA, MA... -

La Juventus sta lavorando sul calciomercato per assicurare a Massimiliano Allegri una squadra che abbia più ricambi soprattutto sulle fasce offensive dove quest'anno per l'infortunio di Marko Pjaca alla fine si è fatta molta fatica. E' così che si punta con insistenza non solo a Federico Bernardeschi guardando in casa viola. Piace infatti moltissimo Federico Chiesa, figlio di Enrico, che però, secondo quanto raccolto da TMW Radio, è da considerarsi incedibile. Il calciatore classe 1997 infatti ha ancora una valutazione non troppo esagerata e i viola sono convinti di poter guadagnare molto di più tra un anno di quanto potrebbero fare ora.

Proprio contro la Juventus è arrivato l'esordio in Serie A di Federico Chiesa che debutto nella gara che aprì lo scorso campionato il 20 agosto 2016 in uno Juventus-Fiorentina terminato 2-1 e deciso da una rete di Gonzalo Higuain sul finire. Staremo a vedere quindi se la Juventus proverà ancora a sondare per Federico Chiesa sul quale però i viola appaiono irremovibili.

L'EX TUDOR PUNTA DUE CALCIATORI DELLA JUVENTUS (ULTIME NOTIZIE) – Igor Tudor è una delle novità che offre il calciomercato di questa calda estate 2017. L'ex difensore croato della Juventus infatti è diventato l'allenatore di un club molto prestigioso, vale a dire il Galatasaray. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com sarebbero addirittura tre i calciatori che Tudor vorrebbe prendere dalla Juventus. Il primo obiettivo porta il nome di Mario Mandzukic, calciatore però per il quale i bianconeri hanno posto assolutamente il veto di incedibile. Gli altri due sono invece Kwadwo Asamoah e Mario Lemina.

Per il primo la situazione è molto complicata perché la sua duttilità piace molto a Massimiliano Allegri che non vuole perderlo a meno che a Torino possa arrivare dal Milan Mattia De Sciglio. Inizialmente i turchi avevano offerto per il centrocampista ghanese 5-6 milioni di euro, salendo a 8 e trovando in tutte e due le occasioni la porta chiusa. Sono invece ben quindici i milioni offerti per Mario Lemina, situazione questa su cui si può ragionare.

© Riproduzione Riservata.