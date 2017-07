Davide Di Gennaro (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IDEA DI GENNARO A PARAMETRO ZERO - Il calciomercato della Lazio è arrivato a un punto di svolta. Lucas Biglia ieri non è partito per il ritiro di Auronzo con il resto della squadra e ha lanciato un forte segnale alla società biancoceleste. L'argentino non ha intenzione di restare nella Capitale, nonostante la proposta di rinnovo messa sul tavolo da Lotito, un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione e futuro da dirigente. Niente da fare perché Biglia vuole soltanto il Milan. Il giocatore ha già l'accordo con i rossoneri; manca quello tra le due dirigenze. La Lazio non si schioda dalla richiesta di 18 milioni, 20 se consideriamo anche i bonus; il Diavolo non intende andare oltre i 12-13. Il Milan ha provato a inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica ma Lotito non ne vuol sapere. In ogni caso, come riporta Il Corriere dello Sport, le parti lavoreranno per trovare un accordo, visto e considerato che ormai Biglia lascerà la Lazio o, in caso contrario, verrà escluso dalla rosa. Intanto i biancocelesti pensano a Di Gennaro come possibile erede dell'argentino. Il centrocampista, svincolato dal Cagliari, arriverebbe a parametro zero.

