Calciomercato Milan/ News, Ancelotti: Calhanoglu grande colpo! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Calhanoglu - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CARLO ANCELOTTI ELOGIA L'ACQUISTO DI CALHANOGLU -

E' passato un po' inosservato un acquisto di calciomercato del Milan che ha sicuramente messo a segno un colpo importante andando a prelevare dal Bayer Leverkusen il centrocampista Hakan Calhanoglu. Giocatore dotato di un sinistro meraviglioso non è ancora diventato un fenomeno a causa della mancanza di continuità, ma a tratti ha dimostrato di avere le caratteristiche da top player. Di lui ha parlato Carlo Ancelotti ex allenatore proprio del Milan e ora in Germania al Bayern Monaco con il quale ha incontrato diverse volte Calhanoglu.

Ancelotti al Corriere dello Sport ha sottolineato: "Calhanoglu si adatterà subito alla Serie A. Vedrete presto chi è". Il tecnico del Bayern Monaco è anche tornato sulla questione legata a Gigio Donnarumma: "Ha fatto bene a rimanere al Milan". Parole importanti di chi con la maglia del Milan ha alzato le ultime coppe europee, quelle due Champions League rimaste di sicuro nella storia del club rossonero e del calcio italiano.

DUELLO CON L'INTER PER CECCHINI (ULTIME NOTIZIE) – Il Milan lavora sul calciomercato anche per i calciatori di prospettiva futura, in una sessione che ha regalato fino a questo momento solo grandi soddisfazioni. Tra i calciatori che piacciono c'è anche Emanuel Cecchini del Banfield. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Milan starebbe pensando di andare a prendere il calciatore insieme al Bologna per una cifra di quattro milioni di dollari. Bisognerà fare però molta attenzione perchè il calciatore piace e non poco anche ai cugini dell'Inter.

Nato a Ingeniero Huergo il 24 dicembre del 1996 è un calciatore molto versatile che ha iniziato la sua carriera da punta centrale sfruttando anche il suo quasi metro e ottanta, per poi diventare un vero e proprio regista. Sicuramente il passato da attaccante ne favorisce anche un piede molto educato, che regala giocate sempre degne di un ragazzo di questo talento e che potrebbe dargli la possibilità di imporsi anche ad altissimi livelli. Qualora dovesse arrivare il Milan però lo lascerebbe parcheggiato proprio a Bologna.

