Calciomercato Napoli/ News, finalmente Mario Rui! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FINALMENTE MARIO RUI -

Verrebbe da dire finalmente Mario Rui per il calciomercato del Napoli. L'affare è ormai fatto con la Roma che ha accettato di cedere agli azzurri il forte terzino sinistro. Questi ritroverà a Napoli il suo ex tecnico Maurizio Sarri e l'ex compagno di squadra Elseid Hysaj con il quale formava all'Empoli una delle coppie di terzini più forti di tutta la categoria. Della situazione ha parlato Ciro Venerato, giornalista della Rai. Ha spiegato: "E' arrivato l'ok della Roma al Napoli per il terzino sinistro Mario Rui.

Gli azzurri pagheranno subito circa 2.5 milioni di euro con riscatto obbligatorio fissato alla prima presenza calciatore a circa 7.5 milioni. L'ha quindi scampata la Roma che ha prevalso nella decisione di guadagnare qualcosa di importante per un calciatore in fondo arrivato da appena dodici mesi. Sicuramente è un rinforzo di qualità per il Napoli che comunque al momento ha ancora in rosa sia Ivan Strinic che Faouzi Ghoulam con il primo che appare molto più favorito del secondo per lasciare da subito la maglia azzurra.

TERZETTO DI PORTIERI (ULTIME NOTIZIE) – Il Napoli sta lavorando e non poco alla conquista di un portiere di livello in questa sessione di calciomercato. L'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, attraverso il suo portale ha spiegato un po' la situazione. A tutti è chiaro l'addio alla possibilità Norberto Neto, portiere che la Juventus proprio ieri ha ufficialmente ceduto al Valencia in Liga. Concesso che Pepe Reina sarà titolare anche se il contratto in scadenza si lavorerà su altri portieri. Secondo potrebbe essere Sepe che essendo cresciuto nel vivaio familiare ci da delle possibilità molto importanti.

Attenzione poi al terzo nome, spuntato proprio nella notte e che porta a Radunovic. Questo giovane portiere è di proprietà dell'Atalanta, giocando quest'anno in prestito all'Avellino, e potrebbe presto diventare un interessante prospetto. Per Radunovic inoltre sarebbe una splendida avventura potersi allenare giorno dopo giorno vicino allo spagnolo Pepe Reina.

