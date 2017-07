Calciomercato Roma/ News, tensioni tra Nainggolan e la società? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NAINGGOLAN TENSIONE CON LA SOCIETÀ? -

Si è parlato molto del futuro di Radja Nainggolan in questa sessione di calciomercato. Il calciatore belga piace davvero molto all'Inter, ma non solo perché da tempo è nel mirino del Chelsea di Antonio Conte. Nonostante Monchi abbia confermato la sua permanenza in giallorosso ora si ragiona sul futuro di questo calciatore che è indispensabile nella squadra di Eusebio Di Francesco. Radja Nainggolan però rischia con l'uso dei social network di complicarsi da solo la vita. Ieri sera infatti a un tifoso che chiedeva delucidazioni su un possibile rinnovo Radja Nainggolan non ha tardato a rispondere. Il centrocampista ex Cagliari infatti ha sottolineato: "Sto aspettando, come al solito".

La volontà di venire così allo scoperto fa subito pensare che ci possa essere qualche problema tra il ragazzo e la società. Lo capiremo dicerto nelle prossime ore quando potrebbe anche arrivare un'offerta da tanti zeri magari proprio dall'Inter.

SI CHIUDE PER RUDIGER AL CHELSEA (ULTIME NOTIZIE) – Ormai è fatta Antonio Rudiger giocherà nel Chelsea. Questo è un colpo di calciomercato piuttosto insolito per la Roma, con il nuovo direttore sportivo Monchi che aveva sottolineato la volontà di confermarlo. Un atteggiamento che non è piaciuto ai tifosi, rimasti vale per questa situazione. Secondo Sky Sport proprio in questi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità. Nelle prossime giornate verranno effettuate le visite mediche a Los Angeles con il difensore tedesco.

Si parla di una cifra vicina ai trentanove milioni di euro che la Roma potrebbe reinvestire sul calciomercato. Servono infatti diversi calciatori per completare una squadra che ha già preso due puntelli fondamentali come Mohamed Salah e Leandro Paredes rispettivamente a Liverpool e Zenit San Pietroburgo. Serve sicuramente un rinforzo importante in difesa anche se non guasterebbe l'acquisto di un forte attaccante esterno in grado di saltare l'uomo davvero molto facilmente.

