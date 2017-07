Torino (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SFUMA CERCI: L'EX ATLETICO MADRID SI ACCORDA CON IL VERONA - Il calciomercato del Torino è in continua evoluzione, con nomi e obiettivi che cambiano di ora in ora. Nei giorni scorsi si era tanto parlato del possibile ritorno in granata di Alessio Cerci, ma tale ipotesi è destinata a sfumare. Il motivo è presto detto: i dubbi tecnico-tattici di Sinisa Mihajlovic avrebbero influito nella scelta del giocatore, che ha preferito dire sì al Verona. La fumata bianca è prevista per la prossima settimana. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata sono sempre tre i nomi caldi sull'agenda di Petrachi: Donsah, Imbula e Duvan Zapata. I primi due potrebbero arrivare in blocco. Arriverà quasi sicuramente il primo, messo sulla lista dei partenti dal Bologna, e forse anche il secondo. Come riportato dai media inglesi, lo Stoke City potrebbe venire incontro alle esigenze del Torino e trovare un accordo a cifre contenute rispetto ai 15 milioni inizialmente richiesti. Capitolo Zapata: sono in corso contatti con il Napoli, che continua a chiedere una ventina di milioni. I granata ne offrono circa 15 ma a 18 si potrebbe chiudere.

