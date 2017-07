CALCIOMERCATO MILAN/ News, Ancelotti blinda Renato Sanches (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Renato Sanches - La Presse

ANCELOTTI BLINDA RENATO SANCHES

Sembrava fatta per il passaggio di Renato Sanches al Milan alla fine però l'affare di calciomercato non si farà. Il club rossonero infatti non riuscirà a prendere un calciatore che si presenta come un vero e proprio potenziale crack per il futuro. Dopo che lo stesso Rummenigge aveva aperto alla cessione dell'astro portoghese è stato ieri sera Carlo Ancelotti a blindare il talentuoso centrocampista con le treccine. Alla presentazione dell'Audi Cup, come riportato da MilanNews, l'ex allenatore rossonero ha sottolineato: "Non ho notizie su Renato Sanches. Ha iniziato con noi e rimarrà qui finché non si concluderà il calciomercato il 31 agosto. Nell'ultima gara ha giocato poi molto bene". Renato Sanches era stato acquistato l'estate scorsa proprio dal Bayern Monaco che aveva speso una cifra importante per fargli lasciare il Benfica. Quest'anno ha giocato poco, ma ora sembra pronto a guadagnarsi il suo spazio proprio con la maglia dei bavaresi.

ZIGONI FIRMA PER IL VENEZIA

Il Milan si sta per separare da un calciatore, figlio d'arte, che a lungo è stato considerato un futuro fenomeno ma che in realtà ha trovato nelle serie minori la sua consacrazione. Si tratta di Gianmarco Zigoni, figlio di Gianfranco che giocò nella Juventus negli anni sessanta. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che il calciatore abbia firmato un accordo triennale con il Venezia di Giorgio Perinetti e Filippo Inzaghi. La firma dovrebbe arrivare oggi e farebbe perdere definitivamente al Milan ogni vincolo di proprietà. Il calciatore classe 1991 è cresciuto proprio nelle giovanili del Milan che lo era andato a pescare appena diciassettenne dal Treviso dopo che con i biancoazzurri questi aveva vissuto una stagione da assoluto protagonista. Negli ultimi anni ha giocato alla Spal che ha aiutato con le sue reti alla storica promozione in Serie A. Giunta in cadetteria la squadra lagunare potrà contare così su un calciatore di assoluto valore per la seconda serie italiana.

