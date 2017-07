Calciomercato Inter/ News, 39 milioni di euro per Sadio Mané (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Joao Cancelo - La Presse

INTER PRONTA A PRENDERE SADIO MANÈ DAL LIVERPOOL?

Dall'Inghilterra rimbalza una notizia di calciomercato importante che riguarda l'Inter. I nerazzurri hanno già completato qualche acquisto, dando però l'impressione che il colpaccio doveva ancora venire. Secondo quanto riportato dal Daily Express pare che i nerazzurri abbiano in mente Sadio Mané del Liverpool. Il Daily Express sottolinea che i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire trentacinque milioni di sterline, trentanove di euro. Esterno d'attacco senegalese classe 1992 è stato acquistato l'anno scorso dal Liverpool che lo aveva pagato 41.2 milioni di euro dal Southampton. Anche per questo appare assai improbabile che l'Inter possa pagare questo calciatore ''così poco''. Sadio Mané ha i crismi del fuoriclasse, ma diverse volte si è perso senza riuscire a trovare la continuità necessaria per fare il salto di qualità. Esterno rapido e dotato di grande personalità a volte però finisce con lo sparire dalle partite senza riuscire ad essere decisivo come potrebbe.

OCCHI SU CANCELO O ''DISPETTO'' ALLA JUVENTUS?

L'Inter si butta su un obiettivo di calciomercato della Juventus, Joao Cancelo del Valencia. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo pare che i nerazzurri siano andati a chiedere al club spagnolo quanto volesse per la cessione di un calciatore così talentuoso. Nel corso della chiacchierata sarebbe emersa anche una possibilità molto importante e cioè quella di fare uno scambio con Jeison Murillo con conguaglio a favore del Valencia. Non si capisce se questa trattativa sia finalizzata ad acquistare un giocatore giovane e forte oppure se sia esclusivamente un'azione di disturbo nei confronti degli eterni rivali della Juventus che ormai da tempo avevano messo nel mirino Joao Cancelo. Nato a Barreiro il 27 maggio del 1994 il ragazzo è cresciuto nella primavera della Barreirense dove il Benfica lo aveva pescato addirittura quattordicenne. Nel 2014 il Valencia lo ha acquistato prima in prestito e poi a titolo definitivo. Il calciatore ha disputato cinque gare col Portogallo mettendo a segno addirittura tre reti.

