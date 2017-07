Calciomercato Juventus/ News, Keita punta i piedi e vuole solo i bianconeri! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Keita Baldé Diao - La Presse

KEITA PUNTA I PIEDI, VUOLE SOLO I BIANCONERI

Keita Baldé Diao ha deciso, vuole solo la Juventus. Il calciatore senegalese sa di avere relativamente il coltello dalla parte del manico perché il suo contratto è in scadenza nel 2018. Il passato insegna però che Claudio Lotito sarebbe in grado anche di perdere diversi soldi e di mandare Keita in tribuna per un anno se non dovesse ricevere l'offerta giusta. Al momento il problema rimane legato al fatto che la Juventus offre circa dieci milioni di euro in meno di quelli che vorrebbe il Presidente del club capitolino. Fatto sta che Keita sta rifiutando tutte le destinazioni proposte come ha raccontato a Televomero il giornalista della Rai Ciro Venerato. Per questo sembrano definitivamente sfumate le possibilità Inter e Napoli per questo ex talento della cantera del Barcellona. la Juventus temporeggia, ma sa che la preferenza da parte del calciatore può essere solo che un vantaggio.

IL VALENCIA PUNTA LEMINA

Tra i giocatori che sono pronti a lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato c'è sicuramente Mario Lemina finito ai margini della squadra bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che sul centrocampista del Gabon ci sia il Valencia. I bianconeri valutano venti milioni di euro questo calciatore arrivato due anni fa dall'Olympique Marsiglia. Pare che si possa allora praticare uno scambio tra le parti con Mario Lemina in Valencia e Joao Cancelo alla Juventus. Pare addirittura che la Juventus sia pronta ad offrire al club spagnolo ventisette milioni di euro più il cartellino proprio di Lemina per arrivare a Cancelo. Non sembra però che questa sia stata gradita e allora presto potrebbero essere divise le due operazioni con Mario Lemina che andrebbe in Liga a prescindere da quello che sarà il futuro del forte terzino destro.

