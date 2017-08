Calciomercato Milan/ News, Brancaleoni: Renato Sanchez? Sarebbe una scommessa! (esclusiva)

Renato Sanches (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PUNTO DI RICCARDO BRANCALEONE (ESCLUSIVA)- In casa Milan, dopo una stagione di calciomercato stellare si continua a lavorare per dare a Montella una nuova punta in grado di portare il club rossonero molto lontano. Tanti i nomi messi nel mirino della dirigenza rossonere, la quale però tentenna nel mettersi sulle tracce di uno o l’altro attaccante. Da Renato Sanches a Andrea Belotti, con Aubameyang : nomi che fanno sognare i fan del Milan, che rimangono fiduciosi. Intanto nelle prossime settimane è probabile che qualche profilo lasci Milanello. Bacca e Montolivo potrebbero essere i primi due nomi in lizza, ma per entrambi le trattative al momento paiono stagnare. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Renato Sanches arriverà? Diciamo che sarebbe una scommessa prendere questo giovane centrocampista portoghese dal Bayern Monaco. Vedremo cosa potrà fare se Renato Sanches arrivasse al Milan.

Belotti sogno impossibile? Il Milan dovrà avere a che fare con Cairo, Belotti costa tanto, non sarebbe un acquisto facile. Non credo quindi che possa arrivare

Aubameyang è un acquisto troppo oneroso? Anche lui costerebbe tanto, ha un ingaggio molto alto. Non penso che Aubameyang possa arrivare al Milan, mi sembra molto difficile.

Bacca lascerà il Milan? Sì ma non verso il Marsiglia, verso il Siviglia o verso squadre straniere. La mia sensazione è che possa restare in Italia, magari andare alla Lazio. Lotito anche se non spende troppo ci ha abituato a colpi di mercato importanti come quello di Immobile.

Montolivo resterà? Non credo, dovrebbe lasciare il Milan, andare in una squadra di fascia media. Bisogna dire che nella sua carriera è stato sfortunato, con infortuni gravi che hanno pregiudicato la sua vita di giocatore. Calcisticamente parlando poi il fatto di essere abbastanza in un football sempre più veloce non lo aiuta molto.

(Franco Vittadini)

