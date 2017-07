Calciomercato Napoli/ News, Karnezis rifiuta tutte le destinazioni e aspetta gli azzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Leonardo Pavoletti - La Presse

KARNEZIS RIFIUTA TUTTE LE DESTINAZIONI

Continua la diatriba legata al portiere in casa Napoli con il calciomercato che è infuocato su questa situazione. Nonostante nelle ultime settimane si siano alternati nomi in cima alla lista dei desideri della squadra di Maurizio Sarri ora pare che l'unico calciatore rimasto nel mirino è Karnezis dell'Udinese. Ha fatto il punto della situazione il giornalista della Rai Ciro Venerato ai microfoni di Televomero. Questi ha sottolineato che l'estremo difensore greco dei friulani abbia rifiutato tutte le destinazioni possibili. Aspetta infatti solo il club azzurro, ma non è sicuro che possa andare a gocare a Napoli. Sepe intanto ha rinnovato, accettando il ruolo di terzo portiere e guadagnerà 800mila euro all'anno. Saranno giorni intensi tra i pali perché Pepe Reina non ha trovato una vera e propria destinazione. Il portiere spagnolo rimane con il contratto in scadenza nel 2018, ma dovrebbe comunque rimanere fino alla fine naturale del suo accordo col club azzurro.

PAVOLETTI PUÒ RIMANERE

Uno dei nomi che tiene banco in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato è sicuramente quello di Leonardo Pavoletti. Arrivato per una cifra importante nella sessione di riparazione di gennaio non è stato praticamente mai utilizzato da Maurizio Sarri. Si è parlato per lui di due destinazioni con insistenza e cioè Udinese e Benevento. I due club hanno ammesso l'interesse per il calciatore più volte, ma sono state anche sempre chiare di fronte alla difficoltà di pagare l'oneroso ingaggio del calciatore. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della squadra Rai, a Televomero pare che gli azzurri possano decidere di trattenere il calciatore in azzurro. Il ragazzo infatti è bravo a far gruppo e nonostante abbia chiesto di andare via potrebbe rimanere. Non è quindi detto che il calciatore sia destinato a lasciare per forza la squadra azzurra, anche se lo spazio per lui, soprattutto dopo il recupero a pieno regime di Arkadiusz Milik, si riduce al lumicino.

© Riproduzione Riservata.