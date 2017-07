Calciomercato Roma/ News, Vazquez alternativa a Mahrez (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

VAZQUEZ ALTERNATIVA A MAHREZ

Arrivare a Riyad Mahrez per la Roma sta diventando molto difficile. E' così che la società capitolina si sta guardando intorno per piazzare un colpo di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che nel mirino ora sia finito Lucas Vazquez del Real Madrid. Questi è un classe 1991 che ha lo stesso identico agente dell'algerino delle Foxes. Pare che sia spuntato il suo nome proprio in uno dei dialoghi per arrivare al talento della squadra di Shakespeare. Vazquez è un calciatore dotato di grandissimo talento che è cresciuto nella Primavera del Real Madrid. E' esploso abbastanza tardi perché dopo tanti anni nella squadra B dei galaticos è stato girato in prestito all'Espanyol nell'estate del 2014. Da due stagioni è in pianta stabile nella prima squadra del Real, ma non riesce a trovare spazio con grande continuità. A Roma potrebbe trovare una maglia se non da titolare quanto meno da protagonista. Questo gli darebbe a ventisei anni la possibilità di esplodere definitivamente.

PARLA L'AGENTE DI ANTONUCCI

La Roma sta valutando anche diverse situazioni di calciomercato legate ai più giovani. La Primavera dei giallorossi è una delle migliori e reduce da una stagione lastricata di successi. E' così che la società ha deciso di cedere diversi giocatori in prestito per farli crescere in realtà in grado di valorizzarli. Tra questi c'è sicuramente Mirko Antenucci che ben si è distinto nella tournée oltreoceano dove ha giocato alcuni spezzoni dell'International Champions Cup. Di lui ha parlato il suo agente Paolo Paoloni a TuttoMercatoWeb sottolineando come il calciatore stia crescendo giorno dopo giorno. Questi ha parlato del futuro di questo brillante classe 1999: "Prossimamente incontreremo la società e parleremo anche di questo. Sì è vero ha la scadenza nel 2018, ascolteremo la Roma e se come credo ci sarà l'unione d'intenti tra noi e loro non ci saranno problemi per il rinnovo". La sensazione è che Antenucci firmerà un prolungamento di contratto per poi essere ceduto in prestito in una squadra del campionato cadetto.

