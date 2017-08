Calciomercato Inter/ News: Murillo e Kondogbia al Valencia, Cancelo e Garay in nerazzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Joao Cancelo - La Presse

QUATTRO GIOCATORI SI MUOVONO SULL'ASSE MILANO-VALENCIA

L'Inter potrebbe fare da qui alla fine della sessione di calciomercato diversi affari con il Valencia. Da giorni si parla dell'interesse del club galiziano per il difensore colombiano Jeison Murillo e per il centrocampista francese Geoffrey Kondogbia entrambi in uscita dal club allenato da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i nerazzurri abbiano dimostrato grande interesse per due calciatori del Valencia. Si tratta del difensore Ezequiel Garay e del terzino Joao Cancelo. Proprio su loro due c'è da tempo la Juventus di Beppe Marotta che però al momento non ha fatto un passo decisivo per acquistarli. Sarà molto interessante vedere quale formula si potrà attuare anche perché è impensabile che si possa fare un doppio scambio senza l'inserimento di moneta contante. Sarà da capire con attenzione poi quanto valuterà il Valencia i suoi due difensori.

GABIGOL VERSO LO SPORTING

L'Inter in questa sessione di calciomercato deve assolutamente risolvere la questione legata a Gabriel Barbosa Almeida noto come Gabigol. L'attaccante brasiliano è arrivato l'anno scorso per una cifra davvero molto importante senza trovare spazio nonostante sulla panchina del club meneghino si siano alternati Frank de Boer, Stefano Pioli e Stefano Vecchi. L'unico gol segnato risulta essere quello della vittoria allo scadere contro il Bologna che sembrava averlo lanciato, ma si è rivelato episodio isolato. Secondo quanto riporta FcInterNews.it pare che l'entourage di Gabigol stia lavorando per portarlo subito allo Sporting Lisbona. Si sottolinea inoltre che il calciatore sperava di rimanere a Milano per giocarsi le sue chance con Luciano Spalletti, ma che alla fine accetterà il prestito. Sarà infatti un trasferimento a titolo temporaneo perché il club nerazzurro in questo momento con una cessione definitiva genererebbe sicuramente una minusvalenza davvero molto dannosa a bilancio.

© Riproduzione Riservata.