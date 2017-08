Calciomercato Juventus/ News, la 10 a Dybala e il muro alzato al Barcellona (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

DYBALA BLINDATO CON LA MAGLIA NUMERO 10

La Juventus non ha mai pensato in questa sessione di calciomercato di poter cedere Paulo Dybala. L'attaccante argentino ex Palermo è stato più volte accostato al Barcellona dopo la cessione di Neymar Jr al Paris Saint German in grado di pagare la clausola rescissoria da 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pare però che la Juventus abbia deciso di blindare la Joya, che non sarà ceduto. Ieri poi è arrivato un gesto che sicuramente esclude ogni possibile movimento di calciomercato. La società ha assegnato la maglia numero 10 che fu di Michel Platini, Roberto Baggio e Alex Del Piero proprio al grandissimo talento argentino. Una decisione che però spaventa i tifosi, che ricordano quanto accaduto con Paul Pogba che andò via esattamente dodici mesi dopo aver preso quel pesante numero sulle spalle. Staremo a vedere se la maglia numero dieci a Dybala sarà stata una scelta per eleggerlo a idolo assoluto o una trovata di marketing per cederlo a una cifra pazzesca l'estate prossima.

SCIPPO DORTMUND SU TOLJAN

Il Borussia Dortmund ha beffato la Juventus di Massimiliano Allegri sul calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che il club sei volte campione d'Italia si stesse muovendo a fari spenti per arrivare a Jeremy Toljan, terzino di spinta dell'Hoffenheim. I bianconeri non sono però riusciti a mettere a segno questo colpo perché beffati dal Borussia Dortmund in grado di chiudere l'affare con una trattativa lampo. Nato a Stoccarda l'8 agosto del 1994 il calciatore tedesco con madre di origini croate e padre americano con origini africane è cresciuto proprio con la maglia dell'emergente club tedesco. Terzino di spinta dotato di un fisico importante, 182 centimetri per 71 chilogrammi, non arriverà a Torino ma rimarrà in Bundesliga dove giocherà già da questa stagione con la maglia giallonera sulle spalle. Questa ipotetica trattativa fa aumentare le chance di veder partire Stephan Lichtsteiner con i bianconeri pronti a prendere un altro calciatore di livello in quel settore del campo.

