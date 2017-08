Calciomercato Milan/ News, la moglie di Ibrahimovic' lo spinge a Milano (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic' - La Presse

LA MOGLIE DI IBRA VUOLE IL MILAN

Le storie di calciomercato legate alle mogli dei calciatori sono tantissime e ci portano indietro di quasi venti anni quando quella di Zinedine Zidane spinse per far lasciare al francese la Juventus destinazione Madrid. In ordine di tempo l'ultima potrebbe riguardare Zlatan Ibrahimovic' talento svedese arrivato agli ultimi anni della sua carriera e ora svincolato dopo un brutto infortunio al ginocchio. Secondo quanto riporta Premium Sport proprio sua moglie, Helena Seger, potrebbe essere decisiva nella trattativa che porterebbe il calciatore a firmare di nuovo per il Milan. Sembra infatti che la bellissima svedese sarebbe attratta dall'idea di tornare nella capitale della moda dove si è trovata davvero bene. Chiuso il capitolo Paris Saint German, nella splendida Parigi, un anno fa sembra infatti che la Signora Ibrahimovic' non abbia gradito molto la tenebrosa Manchester e sarebbe davvero entusiasta di tornare in Italia.

INTRIGO INTERNAZIONALE PER SIMIC

Tra i calciatori da piazzare in questa sessione di calciomercato per il Milan c'è anche il difensore classe 1995 Stefan Simic tornato dopo un prestito abbastanza positivo al Mouscron Peruwelz dove ha collezionato ventiquattro presenze e segnato anche una rete. Il calciatore ceco al momento non rientra nei piani dei rossoneri che potrebbero anche decidere di andarlo a cedere a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da MilanNews.it pare che si stia per sviluppare quello che può essere considerato un ''intrigo internazionale'' per citare uno dei film più belli di Alfred Hitchock. Pare infatti che su Simic ci siano squadre inglesi, tedesche e addirittura danesi. Vincenzo Montella lo ha avuto part time in questa preparazione estiva a causa di un infortunio alla mano. La prima convocazione è arrivata proprio ieri nell'amichevole persa per 2-1 contro il Betis.

© Riproduzione Riservata.