Calciomercato Napoli/ News, Corvino blinda Federico Chiesa (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

CORVINO SI TIENE STRETTO FEDERICO CHIESA

Pantaleo Corvino ha deciso di blindare Federico Chiesa alla Fiorentina, così si infrange il sogno di calciomercato del Napoli che vedeva in lui un giocatore adatto al tridente di Maurizio Sarri. Il club viola, secondo Il Corriere Fiorentino, sarebbe intenzionato a coccolare con attenzione il suo gioiello e a non farlo partire al momento. Federico Chiesa è un calciatore importante e la Fiorentina non vuole perderlo dopo che ha ceduto già Federico Bernardeschi alla Juventus con conseguenti polemiche del popolo viola. E' così che il Napoli si dovrà muovere verso un altro obiettivo con in cima alla lista dei desideri ora Zinchenko del Manchester City. Nonostante questo non tramonta del tutto il nome di Federico Chiesa per gli azzurri che sono pronti a tornarci magari la prossima estate. Staremo a vedere se la situazione si evolverà in maniera positiva con la Fiorentina che tra un anno potrebbe essere più morbida sulla questione.

TORINO ANCORA SU TONELLI

Il Torino ha messo a segno da qualche giorno un bel colpo in difesa con l'acquisto dal Lione di N'Koulou. Per questo sembrava ormai fuori dagli obiettivi granata di calciomercato il centrale del Napoli Lorenzo Tonelli. In realtà la società granata ha deciso di tornare forte sul calciatore come riporta La Gazzetta dello Sport per completare il reparto difensivo a disposizione di Sinisa Mihajlovic che ha perso Leandro Castan durante questa sessione di calciomercato. Sono due i calciatori che il Torino ha messo nel mirino e oltre al calciatore azzurro piace moltissimo anche Gabriel Paletta del Milan sul quale però c'è anche la Fiorentina di Stefano Pioli. Lorenzo Tonelli a Napoli è chiuso da Raul Albiol e Kalidou Koulibaly e Maurizio Sarri l'ha spesso fatto scivolare dietro anche a Vlad Chiriches. In questa sessione di calciomercato è probabile che possa partire, staremo a vedere se proprio al Torino.

