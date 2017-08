Calciomercato Roma/ News, i giallorossi piombano su Patrik Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

I GIALLOROSSI PUNTANO SU SCHICK?

Continuano le voci di calciomercato che vedono protagonista Patrik Schick. Il calciatore ceco della Sampdoria ieri si è sottoposto a delle visite mediche accurate dopo che la Juventus non lo aveva acquistato per dei problemi cardiaci. Nelle ultime ore è diventata incandescente la strada che l'avrebbe dovuto portare all'Inter, ma ora si riapre anche la pista Roma. I giallorossi erano stati già vicini dall'acquistare Patrick Schick l'estate scorsa quando c'era Walter Sabatini, che da tempo lo considera un suo pupillo, per poi essere beffati dalla Sampdoria più rapida e concreta nell'affare. Mentre secondo Sky Sport nella serata di ieri Walter Sabatini e Luciano Spalletti si sarebbero incontrati con il direttore sportivo della Sampdoria Pradè in un ristorante di Milano secondo Alessandro Austini de Il Tempo i giallorossi sarebbero forti sul calciatore. Anche quest'ultimo però sottolinea che Schick è molto più vicino all'Inter che al club capitolino.

KEVIN MENDEZ ALLA VITERBESE

La Roma sta lavorando in maniera intensa anche sulle uscite di calciomercato. Sono diversi i giovani che vanno piazzati in prestito per crescere trovando la possibilità di giocare con continuità magari in serie minori. Tra questi c'è Kevin Mendez che è stato ceduto ufficialmente alla Viterbese società che milita in Serie C. L'attaccante uruguaino classe 1996 di Trinidada è nato nel 1996 ed è stato lanciato nel calcio che conta dal Penarol. La Roma lo ha acquistato nel 2015 per essere ceduto subito in prestito al Perugia in Serie B. L'anno scorso Kevin Mendez ha giocato al Losanna dove ha collezionato ventuno presenze e messo a segno quattro reti. Quest'anno alla Viterbese avrà l'opportunità di giocare in un campionato complicato come quello della Serie C. Staremo poi a vedere se la Roma deciderà di tornare su di lui anche se il processo di crescita prima che possa vestire la maglia giallorossa è ancora molto lungo.

