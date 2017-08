Ibrahimovic al Milan? / Calciomercato live, Abate: sogno di giocare di nuovo con lui

Zlatan ibrahimovic al Manchester United (LaPresse)

Continuano i messaggi di affetto del Milan nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole di Andrea Conti e di Fabio Borini degli scorsi giorni, nelle ultime ore è uscite allo scoperto anche Ignazio Abate. Lo storico terzino destro dei rossoneri, fra i senatori del club meneghino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in amichevole contro gli spagnoli del Betis Siviglia. Molti gli argomenti trattati dal calciatore, fra cui anche il possibile ritorno a Milanello di Ibra: «Francamente non mi addentro nelle questioni di mercato – ha detto - ma il mio sogno è quello di giocare ancora un altro anno con Zlatan. Meglio non dire queste cose però, sono scaramantico». I due, è risaputo, sono molto amici, e spesso e volentieri sono stati avvistati in vacanza assieme. L’operazione resta comunque complessa, sia perché Ibra dovrebbe tornare a pieno regime solo da gennaio, sia perché anche lo United è in pressing per averlo. (Agg. di Davide Giancristofaro)

IBRAHIMOVIC AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: LA SUGGESTIONE RESISTE

L'IDEA NON TRAMONTA

Al Milan, dopo un calciomercato spumeggiante, resta un solo tassello per completare La Rosa: lo sappiamo tutti, si tratta di un grande attaccante che faccia fare il definitivo salto di qualità al reparto offensivo a disposizione di Vincenzo Montella. Fra i tanti nomi caldi, aleggia anche quello di Zlatan Ibrahimovic: forse più una suggestione che una vera e propria pista concreta, ma attenzione perché l’ipotesi non è del tutto da escludere. Certo, altre trattative sono più avanzate, ad esempio quella per Nikola Kalinic, che rimane il nome più credibile, ma la situazione di Ibra è diversa e di conseguenza potrebbe avere un’evoluzione imprevista anche in breve tempo. Infatti Zlatan Ibrahimovic è attualmente svincolato, dunque chi è interessato a Ibra dovrà mettersi d’accordo solo con il giocatore e non con un’altra società. I punti contro sono l’età (36 anni) e il fatto che lo svedese sia convalescente dopo il grave infortunio subito in primavera con il Manchester United, ma la classe e il carisma restano indiscutibili. Insomma, Ibra è sempre meglio averlo in squadra con te piuttosto che contro.

LA PROPOSTA DI RAIOLA

La rottura del legamento crociato anteriore e posteriore non è uno scherzo, soprattutto all’età di Zlatan, che però sta lavorando per tornare a giocare. Dove lo farà? Una delle ipotesi è che torni proprio al Manchester United, ma la pista Milan non è da escludere, anche perché il feeling di Ibra con i rossoneri è sempre rimasto molto buono. La Repubblica spiega che a Ibrahimovic e alla moglie Helena non dispiacerebbe affatto tornare a Milano, città in cui si trovarono molto bene - e che gradiscono più di Manchester, si può tranquillamente aggiungere. Secondo alcune indiscrezioni, Mino Raiola ha bussato alla sede del club rossonero per offrire il proprio assistito. Dopo il ricucito strappo per Donnarumma, i rapporti fra il Milan e Raiola sono migliorati e l’agente avrebbe proposto a Marco Fassone di prendere Ibrahimovic a 1 milione di euro di stipendio da gennaio più un altro milione lordo per ogni partita giocata. Una sorta di contratto a gettone, non si sa quanto credibile però - anche perché Montella si troverebbe di fronte a un bel dilemma, sapendo che ogni volta che mettesse in campo Ibrahimovic farebbe spendere alla società un milione.

