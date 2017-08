Calciomercato Inter/ News, l'agente di Schick specifica: ora costa di più (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Patrik Schick - La Presse

L'AGENTE DI SCHICK ALZA IL PREZZO

Le visite mediche hanno dato ottime notizie su Patrik Schick che sembra completamente guarito dai problemi cardiaci che poco più di un mese fa ne avevano fatto saltare il passaggio alla Juventus. Il calciomercato per il ragazzo inizia ora con l'Inter che è davvero molto interessato. E' tornato a parlare però il suo agente Pavel Paska che ha sottolineato come il prezzo del suo cartellino ora sia aumentato anche se ha sottolineato precisamente di non voler commentare nessun rumors di calciomercato. Specifica: "La clausola rescissoria non vale più dal quindici luglio e questa è una cosa certa. Il prezzo del giocatore sarà considerevolmente più alto". Il procuratore ha sottolineato che sul calciatore ci siano tre squadre. Oltre all'Inter ci dovrebbero essere la Roma, in difficoltà per arrivare a Riyad Mahrez, e il Monaco, alla ricerca di un erede di Kylian Mbappè destinato al Paris Saint German.

PERISIC DI NUOVO ACCOSTATO ALLO UNITED

Ivan Perisic sembra essere fuori dal calciomercato, confermato da parole di elogio spese sempre per lui dal nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. Nelle ultime ore però è cambiato qualcosa con il Manchester United tornato in pressing dopo il ko contro il Real Madrid in Supercoppa Europea. Secondo quanto riportato da FcInterNews l'agente del croato, Fali Ramadami, sarebbe sbarcato mercoledì in Inghilterra per parlare proprio con José Mourinho allenatore dei Red Devils. Nonostante questo l'Inter pare sia pronto a proporre un rinnovo di contratto perché vuole trattenere il calciatore che piace all'allenatore di Certaldo. C'è stato però da registrare un rifiuto a un ingaggio da cinque milione di euro fino al 2021. Sicuramente al momento la posizione di Perisic all'Inter è ancora solida, ma il grande interesse da parte del Manchester United non può essere minimamente sottovalutato.

© Riproduzione Riservata.