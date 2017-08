Calciomercato Juventus/ News, il Monaco piomba su Keita per il dopo Mbappé (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Keita Baldé Diao - La Presse

IL MONACO FA PRESSING SU KEITA

La Juventus è da tempo certa di riuscire a prendere in questo calciomercato Keita Baldé Diao forte della preferenza del calciatore senegalese della Lazio che sta rifiutando ogni altra destinazione. Il calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2018 viene valutato 30 milioni di euro da Claudio Lotito con la Juventus che però sa' bene di avere il coltello dalla parte del manico. Questa almeno era la situazione fino a ieri prima che piombasse sul calciatore il Monaco di Leandro Jardim. Come riporta Sky Sport infatti con la prossima cessione di Kylian Mbappè al Paris Saint German pare che il club monegasco abbia deciso di dirottare le sue attenzioni sulla Serie A per prendere Keita Baldé Diao dalla Lazio e Patrik Schick dalla Sampdoria. La Juventus in questo caso potrebbe essere costretta ad accelerare i tempi qualora Keita decidesse di valutare l'offerta di una squadra che gioca in Champions League e ha lanciato in maniera incredibile un calciatore giovane come Mbappè.

IL PSV VUOLE KEAN

La Juventus deve decidere cosa fare con Moise Kean e se l'età del calciatore classe 2000 non obbliga a un suo impiego costante tra i professionisti i bianconeri sanno di avere un calciatore già in grado di giocare in prima squadra. E' per questo che potrebbe essere valutata come interessante l'offerta di un club europeo molto importante come il Psv Eindhoven. Secondo Sky Sport infatti gli olandesi sarebbero pronti a formulare una proposta di prestito secco per il calciatore italiano senza obbligo o diritto di riscatto che darebbe alla Juventus solo ed esclusivamente la possibilità di valorizzare il calciatore in un campionato importante come l'Eredivise. I bianconeri sembrano tentati da questa possibilità senza vincoli, ma vogliono anche capire quanto spazio troverebbe il ragazzo con il club biancorosso. C'è comunque l'ipotesi che a Kean possa essere data una maglia da titolarissimo nella Primavera quest'anno allenata da Alessandro Dal Canto.

