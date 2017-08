Calciomercato Milan/ News, smentita l'offerta da 30 milioni per Falcao (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Radamel Falcao - La Presse

OFFERTA PER FALCAO NON E' VERA

Nella tarda serata di ieri France Football ha sottolineato come il Milan fosse piombato su Radamel Falcao del Monaco. Pareva pronta un'offerta da trenta milioni di euro per il calciatore colombiano della squadra di Leandro Jardim che sembrava pronta a perdere nel giro di poche ore anche Kylian Mbappè oltre all'ex attaccante del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport però sarebbe stato il Milan ad aver smentito in assoluto la trattativa che avrebbe potuto portare Falcao sulla sponda rossonera del naviglio. Al momento i rossoneri sembrano intenzionati a chiudere la trattativa per Nikola Kalinic della Fiorentina che è l'obiettivo più alla portata per rinforzare l'attacco. Nonostante questo va da considerare anche la cessione di Carlos Bacca che è una condizione necessaria per arrivare all'acquisto del calciatore croato. Falcao al momento quindi non è proprio nel mirino della squadra meneghina.

CECCARINI SU AUBAMEYANG, DIEGO COSTA E IBRAHIMOVIC'

Il Milan basa questo rush finale di calciomercato sull'acquisto di un attaccante. I nomi continuano ad essere sempre gli stessi anche se al momento non si trova la soluzione per affondare un colpo decisivo. Della situazione ha parlato Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Premium Sport, ai microfoni di TMW Radio. Questi ha specificato che l'affare che porta a Pierre-Emerick Aubameyang non è del tutto chiusa. Spiega infatti: "L'obiettivo di Mirabelli è quello di provare ad aprire uno spiraglio. Il calciatore gabonese accetterebbe di ritornare a Milano, ma non c'è apertura da parte del Borussia Dortmund. Non va chiuso il discorso né per lui né per Diego Costa del Chelsea". Quest'ultimo ha rotto con Antonio Conte però non è riuscito a trovare una squadra dove trasferirsi. Pare infatti che si voglia trasferire all'Atletico Madrid che ha il calciomercato bloccato fino a gennaio prossimo. Su Ibrahimovic' poi: "E' molto difficile che possa realizzarsi questo ritorno".

