Calciomercato Napoli/ News, manca l'ok del Manchester City per Zinchenko (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Leonardo Pavoletti - La Presse

MANCA L'OK DEL CITY PER ZINCHENKO

L'obiettivo di calciomercato numero uno del Napoli rimane ancora Zinchenko trequartista ucraino del Manchester City. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, spiega NapoliMagazine.com, pare che nonostante l'interessamento serio degli azzurri ci sia ancora l'ostacolo del club inglese. Al momento infatti i Citizens non lasciano il via libero per far sì che la trattativa decolli, questo perché il club ha paura dell'esplosione improvvisa di questo giovane talento. Nelle intenzioni del City ci sarebbe quella di una cessione con un importante futuro diritto di riacquisto. Si tratterebbe di una trattativa però che penderebbe troppo dalla parte del club inglese che avrebbe così la possibilità di vederlo valorizzato per poi riprenderlo in un secondo momento. A queste condizioni però pare che il Napoli non sia interessato a trattare perché lo vorrebbe solo ed esclusivamente a titolo definitivo.

TRIPLO COLPO IN USCITA: TONELLI, PAVOLETTI, ZAPATA

Il Napoli potrebbe a breve perfezionare un triplo colpo di calciomercato in uscita, piazzando nel giro di poche ore: Lorenzo Tonelli, Duvan Zapata e Leonardo Pavoletti. Il difensore centrale ex Empoli è entrato nel mirino della Fiorentina che secondo Tuttosport è alla caccia di un calciatore di grande fisicità per il reparto arretrato. Nella lista della spesa di Stefano Pioli ci sono proprio Lorenzo Tonelli e Gabriel Paletta del Milan. Secondo Sky Sport la Sampdoria sarebbe pronta a presentare un'offerta per Duvan Zapata nel caso dovesse essere ceduto Patrik Schick a una tra Monaco e Inter. Salgono intanto le quotazioni che portano a Leonardo Pavoletti per il Benevento. Secondo Il Mattino il problema però è sempre lo stesso e cioè quello di un ingaggio troppo alto percepito dal centravanti ex Genoa. C'è la possibilità che il Napoli pur di farlo partire si faccia carica di una parte del suo importante ingaggio.

© Riproduzione Riservata.