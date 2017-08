Calciomercato Roma/ News, Ag.Laxalt: giallorossi? Vicino all'Atalanta, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Diego Laxalt - La Presse

PARLA L'AGENTE DI DIEGO LAXALT

Continua il valzer degli esterni in casa Roma con un calciomercato che sta volgendo al termine e ancora non ha prodotto l'erede di Mohamed Salah. Sicuramente il nome forte rimane quello di Riyad Mahrez del Leicester, ma sono diversi quelli che ruotano attorno alla sfera giallorossa, tra cui anche quello di Diego Laxalt. Il calciatore del Genoa è cresciuto molto quest'anno, trasformandosi da regista in vero e proprio esterno. Ha parlato il suo agente Vincenzo D'Ippolito che a Radio Goal 24 ha sottolineato: "Confermo l'offerta della Fiorentina di tredici milioni, ma al momento stiamo parlando di più con l'Atalanta. Il Genoa chiede quindici milioni. Roma e Liverpool? Al momento la Dea è la più vicina con la regia della Juventus". I giallorossi sembrano essere tagliati fuori anche da questa trattativa dopo che in precedenza avevano visto sfuggire anche Emre Mor del Borussia Dortmund, ora vicino all'Inter dell'ex Luciano Spalletti.

IL LEGANES CAMBIA IDEA SU ITURBE?

Tra i calciatori in attesa di collocazione nel calciomercato della Roma c'è anche Juan Manuel Iturbe. L'esterno alto arrivato nell'estate del 2014 dall'Hellas Verona dopo una lunga diatriba con la Juventus è in partenza dopo essere tornato dal deludente prestito al Torino di Sinisa Mihajlovic. Nelle ultime ore era diventata incandescente la pista che portava al Leganes che però si sarebbe tirato indietro per il troppo elevato ingaggio del calciatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club spagnolo si sia girato verso Pablo Mame Thiam calciatore senegalese classe 1992 della Juventus che quest'anno ha giocato in prestito tra Paok ed Empoli. Sicuramente Iturbe al momento è un calciatore da recuperare soprattutto psicologicamente e non è da escludere che alla fine possa rimanere alla Roma per vedere se su di lui possa funzionare la cura Eusebio Di Francesco arrivato in estate dal Sassuolo.

© Riproduzione Riservata.