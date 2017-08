Schick all'Inter? / Calciomercato live, il talento blucerchiato è in arrivo: ecco i due indizi

Patrik Schick (LaPresse)

Si avvicina a grandi passi all’Inter il talento della Sampdoria, Patrick Schick. Il giovane attaccante della nazionale ceca under-21, dovrebbe essere il prossimo grande acquisto per la compagine di corso Vittorio Emanuele, che a poco a poco sta innestando lo scacchiere con elementi di assoluta qualità. Come sottolineato stamane dal Corriere dello Sport, sembrerebbero essere due gli indizi che spingono il giovane dell’est Europa fra le braccia interiste, nonostante sulle sue tracce vi siano diverse big italiane e non. Prima di tutto, la Sampdoria ha ormai deciso di cederlo e lo si capisce dal fatto che nell’elenco dei numeri di maglia dei blucerchiati per la stagione che sta per iniziare, non vi è presenza appunto del 14 di Schick. Inoltre, nella serata di mercoledì si sarebbe tenuta una cena in quel di Milano, in zona Porta Genova, fra Ausilio, Sabatini, Spalletti, Gardini, Pradé e gli agenti del calciatore. Un meeting che fa chiaramente capire come la prossima destinazione di Patrick sia la San Siro nerazzurra. (Agg. di Davide Giancristofaro)

SCHICK ALL’INTER? CALCIOMERCATO LIVE: NERAZZURRI IN POLE POSITION, MA...

TANTE SQUADRE INTERESSATE A SCHICK

Patrik Schick è sempre al centro dell’attenzione del calciomercato, con l’Inter in pole position ma altri possibili scenari ancora aperti. Partiamo dalle buone notizie dal punto di vista fisico: l’idoneità sportiva è arrivata e Patrik Schick da oggi può tornare ad allenarsi. Tuttavia difficilmente il suo futuro sarà alla Sampdoria, tanto che nella lista delle maglie della nuova stagione blucerchiata la 14 di Schick non c'è più. Chi lo prenderà? L’Inter è la favorita, ma il prezzo sale e le pretendenti si moltiplicano. Per prima cosa, va ricordato che la clausola di 25 milioni di euro è scaduta il 15 luglio scorso, quando si era in pieno tormentone per le visite mediche con la Juventus non superate dal talento ceco per una aritmia cardiaca. L'Inter, che da molti mesi segue il giocatore, rimane in testa rispetto alle avversarie, che tuttavia non mancano e sono nomi di spicco, perché sulle tracce di Patrik Schick ci sono anche Roma e Napoli in Italia e pure il Monaco. La Juventus invece per ora è defilata e non sembra avere più nel giovane attaccante l'obiettivo numero uno di mercato.

LA SAMP VUOLE VENDERE PER COMPRARE

Quanto alla Sampdoria, l’obiettivo dei doriani è duplice: monetizzare il più possibile dalla partenza di Schick e trovare in tempi brevi un sostituto, obiettivo più complicato adesso che siamo arrivati già a metà agosto, mentre di fatto il giocatore era stato ceduto alla Juventus già a giugno. Fra i nomi caldi ci sono quelli di Vietto e Zapata: l’argentino Vietto, 24 anni, di proprietà dell’Atletico Madrid, nell’ultima stagione al Siviglia in prestito, ha però un ingaggio decisamente fuori parametro per la Samp (guadagna quasi 2,5 milioni netti), senza contare che l’Atletico non sembra gradire la proposta di un prestito con diritto di riscatto, che invece sarebbe naturalmente la formula preferita da parte della Sampdoria. Per Duvan Zapata, il prezzo fissato da Aurelio De Laurentiis è di non meno di 18 milioni, ma con un’offerta di 12-13 l’affare si potrebbe anche fare. Infine la suggestione Eder, che potrebbe tornare a Genova se Schick andasse davvero all’Inter, in quello che di fatto sarebbe uno scambio, con conguaglio economico favorevole ai blucerchiati.

