Strootman alla Juventus? / Calciomercato: la Roma non transige, serve l'intera clausola

Kevin Strootman (LaPresse)

STROOTMAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: LA ROMA CHIEDE L'INTERA CLAUSOLA

Kevin Strootman continua a tenere banco: il clamoroso affare di calciomercato che porterebbe la Juventus a soffiare alla Roma uno dei perni di centrocampo si può davvero fare? L’edizione odierna di Tuttosport apre con gli ultimi sviluppi su questa vicenda. La trattativa è certamente molto complicata, anche perché la Roma non ha nessuna intenzione di cedere Strootman alla grande rivale Juventus, tuttavia il centrocampista olandese sembra essere diventato l'obiettivo numero uno per i bianconeri, che per Strootman sono pronti a mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro, anche perché giungono segnali negativi dal Liverpool per Emre Can. Di conseguenza la Juventus ha alzato l'offerta alla Roma, che rimane però ferma sulla valutazione stabilita dalla clausola, dunque 45 milioni. Se le cose stessero davvero così, si tratterebbe di un grosso avvicinamento fra le parti, visto che la prima offerta da parte di Beppe Marotta e Fabio Paratici era stata di “soli” 30 milioni, prontamente respinta al mittente da parte della Roma, che non transige sui 45 milioni.

Ecco dunque che la Juventus avrebbe alzato la posta, arrivando a un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, che non è ancora sufficiente ma potrebbe segnare un’accelerazione significativa. Vedere Strootman in maglia bianconera un anno dopo Miralem Pjanic sarebbe un brutto colpo per tutto l’ambiente giallorosso e in tutta onestà va detto che l’olandese non spinge per essere ceduto. Nella Capitale Kevin Strootman sta benissimo e si considera debitore alla Roma per il supporto ricevuto durante il suo calvario dovuto ai tanti infortuni: insomma, non ci sarà nessuna rottura fra Kevin e la società, dovrà essere la Juventus a convincere la Roma, che può di conseguenza permettersi di non scendere nemmeno di un euro rispetto alla clausola. Con 45 milioni in più in cassa, il direttore sportivo Monchi potrebbe sferrare poi l’assalto decisivo al grande obiettivo Riyad Mahrez, mentre a centrocampo i giallorossi punterebbero sull’esplosione di Lorenzo Pellegrini e sul neo arrivato Maxime Gonalons.

