Calciomercato Inter/ News, parla l'agente di Emre Mor: nessun problema (Ultime notizie)

PARLA L'AGENTE DI EMRE MOR

Rischia di diventare una vera e propria telenovela di calciomercato quella che riguarda il turco del Borussia Dortmund Emre Mor. L'esterno d'attacco era stato nel mirino di Napoli e Roma prima di diventare poi virtualmente un calciatore dell'Inter. Nelle ultime ore poi si erano aperte delle voci che avrebbero visto sfumare l'affare per un problema legato alle commissioni. Di questo ha parlato l'agente del calciatore Mustafa Ozcan a TuttoMercatoWeb spiegando: "Non è vero che ci sono dei problemi sulle commissioni. La trattativa è ancora in corso e c'è un affare che prosegue ormai da un po' tra le due squadre". Ozcan ha spiegato che l'Inter è un club tra i più importanti di tutta l'Europa e che potrebbe chiudersi tutto molto presto. Da parte dell'Inter sembra però essere finita un po' la pazienza nei confronti di questa trattativa che si vorrebbe chiudere il prima possibile. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

IL DG DEL VALENCIA SU KONDOGBIA, MURILLO E GARAY

Sull'asse Milano-Valencia si stanno muovendo diverse situazioni interessanti di calciomercato con l'Inter pronto a chiudere diverse trattative con il club galiziano. Proprio per questo ha parlato il direttore generale del Valencia, Mateu Alemany, alla fine del Trofeo Naranja come riportato da TuttoJuve.com. Il dirigente ha sottolineato che le situazioni riguardanti Murillo e Kondogbia si stiano evolvendo in maniera indipendente. Su Murillo si è davvero molto vicini con il difensore che ha espresso la volontà di giocare nel Valencia, su Kondogbia invece: "Ci sono più difficoltà anche perché è costato davvero molto all'Inter. Ha molta qualità, ma dobbiamo aspettare". Su Garay invece il dirigente sottolinea come al momento c'è una conversazione con un club russo, non fa accenni né sull'Inter né sulla Juventus che sembravano pronte a puntare il calciatore in questione.

