Calciomercato Juventus/ News, Spinazzola arriva subito (Ultime notizie)

SPINAZZOLA CORRE VERSO LA JUVE

Alla fine dovrebbe averla vinta la Juventus con Leonardo Spinazzola che tornerò subito in bianconero. Il terzino era stato ceduto nell'estate del 2016 in prestito biennale al club orobico, con un'esplosione immediata che gli aveva fatto meritare la convocazione nella nazionale di Giampiero Ventura. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica ricorda per molte caratteristiche Gianluca Zambrotta che in bianconero ha fatto storia. Spinazzola intanto non è stato convocato per l'amichevole contro il Valencia e probabilmente questo se non è un annuncio poco ci manca. Massimiliano Allegri ha chiaramente chiesto un terzino sinistro alla Juventus che in quel ruolo può ovviamente contare sull'affidabilissimo Alex Sandro, ma che dopo aver perso nel calciomercato di gennaio Patrice Evra potrebbe vedere presto partire anche Kwadwo Asamoah. Il terzino ghanese è molto vicino al Galatasaray allenato da un'altra vecchia conoscenza della Juventus, Igor Tudor.

ROGERIO VERSO IL SASSUOLO

Negli ultimi anni si è stabilito un vero e proprio asse tra Juventus e Sassuolo che ha portato allo scambio di diversi giovani, uno su tutti Simone Zaza ora al Valencia. Il prossimo potrebbe essere il brasiliano Rogerio esploso con la maglia della Primavera di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo l'avrebbe voluto al Bari in Serie B, ma la Juventus sarebbe molto felice di vederlo subito titolare nella massima categoria. Della situazione ha parlato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che sostiene come il club neroverde ci stia pensando seriamente al nazionale brasiliano Under 20.Il calciatore era stato acquistato dalla Juventus proprio insieme al Sassuolo nel febbraio del 2016 dall'Internacional in Brasile. Rogerio è un terzino rapido e dotato di grande qualità, abile nella fase difensiva come quella offensiva. Sembra davvero pronto per giocare in Serie A e lo potrebbe fare al Sassuolo agli ordini di Cristian Bucchi.

