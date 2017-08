Calciomercato Milan/ News, Mirabelli a vedere Torino-Trapani per Belotti (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Andrea Belotti - La Presse

MIRABELLI A SPIARE BELOTTI

Non tramonta il nome di Andrea Belotti per il calciomercato del Milan nonostante le continue chiusure del Presidente granata Urbano Cairo. Un altro indizio è arrivato dalla presenza ieri sera di Massimiliano Mirabelli allo Stadio Olimpico Gran Torino per seguire la gara di Coppa Italia Torino-Trapani. L'attaccante di Calcinate classe 1993 ha siglato una tripletta nel bel 7-1 dei granata contro la squadra siciliana che milita da quest'anno in Serie C. Sicuramente la partita non era di quelle proibitive, ma il Gallo Belotti ha dimostrato già di essere in grande forma. Il Milan non si rassegna e nonostante sia molto avanti nella trattativa con la Fiorentina per Nikola Kalinic non si scoraggia pensando ad obiettivi più prestigiosi. Belotti da tempo è nel mirino della società rossonera, considerato un vero e proprio crack per l'attacco. Urbano Cairo ha però ribadito che per cederlo ci vorranno i cento milioni di euro della clausola rescissoria valida però solo per l'estero.

IL GENOA SI VUOLE RIPRENDERE ANTONELLI

Tra i calciatori che il Milan potrebbe cedere in questo rush finale di calciomercato c'è Luca Antonelli, terzino di grande esperienza che era arrivato nel gennaio del 2015 in prestito con obbligo di riscatto a 4.5 milioni di euro. Per lui era un ritorno in rossonero, visto che proprio nelle giovanili del club meneghino era cresciuto. Ora Luca Antonelli potrebbe vivere un secondo ritorno e cioè quello al Genoa. Secondo IlSecoloXIX infatti la società di Enrico Preziosi sarebbe pronta a presentare un'offerta proprio al Milan per riprendersi il calciatore finito un po' ai margini della squadra di Luciano Spalletti anche a causa dei tanti acquisti fatti in questa sessione di calciomercato. L'arrivo di Ricardo Rodriguez a sinistra e di Andrea Conti a destra ha ulteriormente chiuso lo spazio a disposizione nonostante la cessione alla Juventus di Mattia De Sciglio.

