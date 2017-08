Calciomercato Napoli/ News, tentativo vano per Keita Baldé Diao (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Keita Baldé Diao - La Presse

GIUNTOLI CI PROVA PER KEITA

Il Napoli ci ha provato seriamente per Keita Baldé Diao in questo rush finale di calciomercato, ma è stato un tentativo vano. Il calciatore senegalese della Lazio infatti vuole solo la Juventus che affronterà domani in Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da SportItalia sarebbe stato lo stesso Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, a provare a spingere il calciatore verso il club azzurro. Un tentativo per cercare di ottenere una cifra più importante dei venti milioni proposti dal club campione d'Italia. Va ricordato che Keita è in scadenza di contratto e già da gennaio si potrà accordare per andare via a parametro zero nella prossima estate. Una situazione che la Lazio sembra però non considerare, con il club allenato da Simone Inzaghi che vorrebbe almeno trenta milioni per cederlo. La sensazione è quella che alla fine il calciatore biancoceleste lascerà la capitale ma solo per giocare proprio nella Juventus.

SCAMBIO TRA PAVOLETTI E KARNEZIS

Leonardo Pavoletti è uno dei grande punti interrogativi del calciomercato del Napoli. Da una parte c'è la grande spesa fatta nel gennaio per farlo arrivare dal Genoa dall'altra il fatto che Maurizio Sarri non l'ha fatto giocare praticamente mai. Escluso dalla lista della Champions League per i preliminari contro il Nizza il calciatore sembra destinato a cambiare maglia. L'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha sottolineato a TMW Radio una possibilità che sta circolando nelle ultime ore e cioè quella di un possibile scambio, con eventuale conguaglio, con l'Udinese per arrivare al portiere greco Karnezis. Di certo Leonardo Pavoletti è un calciatore importante, che si vorrà giocare le sue chance per andare ai Mondiali di Russia della prossima estate. Dall'altra c'è un portiere di livello che offrirebbe una soluzione in più tra i pali per Maurizio Sarri che sicuramente non vive grandi certezze con Pepe Reina.

