Calciomercato Roma/ News, il Leicester pensa al dopo Mahrez: nel mirino Townsend (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

CONTINUA LA TRATTATIVA PER MAHREZ

Alla fine ieri Riyad Mahrez ha giocato titolare nella sfida Arsenal-Leicester, prima gara della nuova stagione di Premier League, senza però riuscire a dimostrare la sua qualità forse distratto dalle voci di calciomercato che lo vorrebbero alla Roma. Intanto il club inglese alimenta queste possibilità con una trattativa che dovrebbe portare alla corte di Shakespeare Andros Townsend del Crystal Palace. Lo riporta il Mirror nella sua versione online dove spiega che questo possibile acquisto potrebbe lasciar partire proprio Mahrez destinazione giallorossa. Attenzione però perché per Townsend c'è anche lo Stoke City che fa sul serio. Intanto ieri in conferenza stampa Monchi, ds della squadra capitolina, ha ribadito che non vuole assolutamente scendere a patti e che quindi non ci sarà un nuovo rilancio al rialzo per prendere l'algerino.

UDINESE SU SADIQ

Sadiq Umar è tornato alla Roma dopo il buon prestito al Bologna, ma non per fermarsi. Giocatore dotato di grande rapidità e tecnica è ancora molto giovane e con grandi potenzialità dal punto di vista della crescita. Va ricordato infatti che il ragazzo è un classe 1997 e ha compiuto venti anni nel febbraio scorso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto piace a diversi club tra cui anche l'Udinese che dovrebbe piombare sul nigeriano per sostituire Duvan Zapata nel caso non dovesse arrivare Leonardo Pavoletti del Napoli. Sono diversi i club però che contendono ai friulani il giovane attaccante giallorosso tra cui anche Crotone, Torino e Verona. Il club giallorosso non vuole però cedere il calciatore a titolo definitivo, perché comunque crede nel giovane per il futuro. Si parla quindi a prescindere di un prestito che potrebbe però essere anche biennale come accaduto col Napoli per Duvan Zapata.

