Calciomercato Inter/ News, Spalletti: Kondogbia vuole vincere facile, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Geoffrey Kondogbia -LA Presse

Il caso Geoffrey Kondogbia tiene banco in casa Inter con i nerazzurri che vogliono affrettare alla sua cessione dopo che il ragazzo ha disertato l'ultimo allenamento e di conseguenza non è stato convocato per la gara contro il Real Betis di ieri. Alla fine del match ha parlato il mister Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport sottolineando: "E' un vero dispiacere. Il comportamento non rispecchia di certo il valore della persona per come la conosco io. Lui stesso ne esce penalizzato, si è autopenalizzato per questo comportamento avuto. Lui chiede di andare a giocare al Valencia in prestito e che gli paga un po' dello stipendio, vuole vincere facile. Quando c'è qualcosa su cui non c'è accordo ci si trova a metà strada vendendo chi concede di più e chi mette qualcosa. Visti i soldi spesi per prenderlo diventa tutto più complicato. Per me è stato consigliato male". Nonostante non sia ancora arrivato alla conclusione l'affare con il Valencia a questo punto sembra davvero molto complicato pensare a una permanenza a Milano di Kondogbia.

INCONTRO PER PEZZELLA

Jeison Murillo al Valencia apre all'arrivo di un altro difensore in casa nerazzurra dopo l'acquisto di Milan Skriniar dalla Sampdoria. Il calciomercato dovrebbe quindi portare all'acquisto di un calciatore in grado di sostituire il colombiano e non solo dal punto di vista numerico. Tra i tanti nomi fatti c'è quello di German Pezzella del Real Betis. Questi è un difensore centrale classe 1991 argentino dotato di un buon fisico, 187 centimetri, e anche di una discreta tecnica. Secondo FcInterNews pare che ci sia stato un incontro importante tra la dirigenza nerazzurra e l'intermediario del calciatore dopo la partita amichevole di ieri sera decisa da un calcio di rigore di Mauro Icardi. Una delle complicazioni deriva dal fatto che la cifra pagata per Pezzella andrà divisa per il 50% al Betis, 35% al suo precedente club il River Plate e il restante 15% alla famiglia del ragazzo. Ovviamente questa suddivisione rende tutto molto più complicato anche se l'affare si può fare.

© Riproduzione Riservata.