Calciomercato Juventus/ News, Keita non convocato esplode sui social (Ultime notizie)

KEITA NON CONVOCATO PER LA SUPERCOPPA

Keita Baldé Diao diventerà ancor più un caso di calciomercato nelle prossime ore. Il calciatore non è stato convocato da Simone Inzaghi per la Supercoppa Italiana che si disputerà stasera tra Juventus e Lazio allo Stadio Olimpico. E' quindi esploso subito dopo sui social network, dimostrando tutta la sua insofferenza di questo periodo. Ha sottolineato: "La mancata convocazione per la Supercoppa mi ha profondamente amareggiato. E' la prima partita della stagione e io mi ero preparato bene. Mi sono sempre fatto trovare pronto. la decisione societaria, evidentemente estranea a motivi sportivi, mi crea disagio psicologico del quale non so valutare le conseguenze". Il calciatore senegalese aveva evidenziato la volontà di essere ceduto alla Juventus con la Lazio che però flirtava con Napoli e Inter. Il calciatore ora dopo aver avuto a lungo il coltello dalla parte del manico per un contratto in scadenza nel giugno del 2018 potrebbe trovarsi a dover accettare situazioni di calciomercato diverse da quelle che aveva pensato, perché di fatto fuori rosa. La Juventus rimane attenta sulla situazione e potrebbe presto lanciarsi nell'affondo decisivo.

GASPERINI APRE ALLA CESSIONE DI SPINAZZOLA

La Juventus è sempre più vicina a riportare Leonardo Spinazzola a Torino in questa sessione di calciomercato. I bianconeri stanno per vendere Kwadwo Asamoah, Galatasaray in pole position, e Massimiliano Allegri ha bisogno di un terzino sinistro per dare respiro ad Alex Sandro che comunque rimarrà in bianconero. Non c'è l'intenzione di andare quindi a prendere un altro giocatore quando se ne ha uno di proprietà già importante come Spinazzola che però avrebbe in pratica un altro anno di prestito con l'Atalanta. Di questo ha parlato Gian Piero Gasperini che ha fatto capire come l'affare con la Juventus si farà. Dopo l'amichevole contro il Venezia il tecnico ha sottolineato: "Ultimamente i calciatori decidono. Spinazzola sa come la penso e mi dispiace per lui. Nel calcio capita che un allenatore faccia dei piani e poi debba chiedere alla società. Era un'eventualità che avevo previsto. Abbiamo fatto un buon precampionato grazie a un lavoro di gruppo in cui sono stati tutti encomiabili".

