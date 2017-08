Calciomercato Milan/ News, Kalinic è il prescelto per l'attacco! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

Nikola Kalinic sarà la nuova punta del Milan. La scelta dei rossoneri cade dunque sul calciatore della Fiorentina come riporta Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport. Un valzer delle punte che porterà la squadra viola a prendere Giovanni Simeone Jr dal Genoa. Sembra che sia stato raggiunto l'accordo con il club toscano sui venticinque milioni di euro. Pare infatti che il Milan abbia deciso di alzare l'offerta anche preoccupata dall'agguerrita concorrenza da parte dell'Everton che era piombato sulla punta di peso. Tra lunedì e martedì si potrebbe chiudere il tutto con l'ufficialità che però dovrebbe slittare, per motivi burocratici, dopo ferragosto. Con Kalinic il Milan acquista un centravanti in grado di fare molti gol e di capitalizzare la grande quantità di palloni giocati da Calhanoglu e Suso. Staremo a vedere poi quale sarà il ruolo di Andre Silva arrivato dal Porto all'inizio del calciomercato.

IL BOLOGNA PIOMBA SU CUTRONE

Il Bologna piomba su Patrick Cutrone attaccante classe 1998 di proprietà del Milan e protagonista assoluto del precampionato della squadra di Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato da MilanNews pare che i felsinei, usciti ieri dalla Coppa Italia a fronte di un clamoroso ko contro il Cittadella, sarebbero pronti a presentare un'offerta di prestito. Giocatore dotato di grande fisicità e tecnica ha dimostrato di avere un senso del gol al di sopra della media. Sicuramente i rossoneri per cederlo, visto che ci puntano molto per il futuro, vogliono delle garanzie per vederlo in campo con continuità. Cutrone ha infatti bisogno di giocare spesso per fare esperienza e dimostrare di sapersi imporre anche in un campionato difficile come quello di Serie A per poi tornare al Milan da protagonista. Sicuramente il suo futuro è radioso, ma questa decisione potrebbe essere davvero molto importante.

© Riproduzione Riservata.