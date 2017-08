Calciomercato Napoli/ News: Sepe ha rinnovato, è lui il vice Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Ivan Strinic - La Presse

Luigi Sepe ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 come riporta Gazzamercato.it. Pare che abbia firmato un accordo di 800mila euro più bonus a stagione. Sarà quindi lui il vice di Pepe Reina almeno per questa stagione, chiudendo ogni possibile voce sull'arrivo di un altro portiere di livello. Si era parlato prima di Neto passato dalla Juventus al Valencia per arrivare a Leno del Bayer Leverkusen e Geronimo Rulli della Real Sociedad. La promozione di Luigi Sepe è importante anche per le regole legate alle liste da presentare sia alla Figc che alla Uefa visto che il ragazzo è cresciuto nella primavera azzurra. Il calciatore è tornato l'estate scorsa in azzurro dopo i prestiti a Pisa, Lanciano, Empoli e Fiorentina. L'anno passato è stato il terzo dietro anche al brasiliano Rafael che in questa stagione potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie. Staremo a vedere poi quali saranno le decisioni di Maurizio Sarri.

DUELLO FIORENTINA-GENOA PER IVAN STRINC

Il futuro di Ivan Strinic è lontano da Napoli e il calciatore potrebbe cambiare squadra già in questa sessione di calciomercato. Escluso dalla lista di Champions League per i preliminari il calciatore sicuramente sa che non è nei piani di società e Maurizio Sarri. Il terzino da tempo è nel mirino della Fiorentina alla quale al momento si aggiunge anche il Genoa secondo quanto riportato dal Secolo XIX. Pare che il grifone voglia un esterno sinistro visto che sta per cedere Diego Laxalt all'Atalanta con la regia attenta della Juventus di Massimiliano Allegri. Con l'arrivo di Mario Rui e la conferma di Faouzi Ghoulam sulla corsia sinistra il calciatore croato non avrebbe comunque trovato assolutamente spazio quest'anno. La cessione per lui è la soluzione più plausibile anche per trovare minuti e conquistarsi una maglia per i Mondiali che si giocheranno in Russia.

