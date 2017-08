Calciomercato Roma/ News, Monchi aspetta Mahrez fino a ferragosto, poi virerà su Promes (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

FINE DELLA TELENOVELA MAHREZ

La Roma e Riyad Mahrez hanno dato vita a una delle più lunghe e appassionanti telenovele di calciomercato estivo. Il calciatore algerino è stato infatti molto vicino al club capitolino che poi diverse volte ha visto il Leicester, proprietario del suo cartellino, rialzare l'offerta verso l'alto. Di sicuro il calciatore ha dimostrato interesse nel poter eventualmente giocare con la maglia della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il direttore sportivo dei giallorossi Monchi abbia deciso di dare un vero e proprio ultimatum al club inglese con l'obiettivo di continuare a parlare del calciatore solo ed esclusivamente fino a ferragosto. La Roma infatti è conscia che tra una settimana inizierà il campionato di Serie A e che non si potrà scherzare ancora molto su questa situazione. Sarà importante valutare la possibilità di prendere Mahrez, ma nel caso dovesse saltare serve il tempo per prendere un'alternativa.

SI TORNA SU PROMES

La Roma deve valutare con grande attenzione anche l'eventualità di non arrivare proprio a Riyad Mahrez del Leicester. L'attaccante esterno algerino piace molto alla squadra giallorossa, ma la resistenza delle Foxes ha indispettito il direttore sportivo Monchi e la dirigenza capitolina che ora cerca un'alternativa. Secondo quanto riportato da Goal.com pare che il club allenato da Eusebio Di Francesco possa decidere di tornare su Quincy Promes di cui si è parlato molto negli scorsi mesi. Questi è un esterno offensivo di grande qualità che gioca nello Spartak Mosca. Nato ad Amsterdam il 4 gennaio del 1992 Promes è cresciuto nel Twente dove è esploso dopo un anno in prestito al Go Ahead Eagles. Dal 2014 gioca in Russia nel club di Mosca dove ha collezionato in 87 presenze ben 44 reti. Rimangono di attualità i nomi di Domenico Berardi del Sassuolo, Juan Cuadrado della Juventus, Suso del Milan e Franco Vazquez del Siviglia anche se tutti in secondo piano rispetto a Promes.

