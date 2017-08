Calciomercato Inter/ News, i nerazzurri mollano Emre Mor e si fiondano su Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Patrik Schick - La Presse

L'Inter deve completare una buona campagna acquisti di calciomercato con almeno un innesto importante in mezzo al campo. E' così che sono diversi i nomi fatti nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la Rai pare che i nerazzurri abbiano deciso di mollare la pista che porta a Emre Mor del Borussia Dortmund. Il calciatore turco sembrava davvero a un passo, tanto che il suo procuratore si era persino sbilanciato in merito. Ora però l'obiettivo è un altro e la società nerazzurra vuole puntare decisa su Patrik Schick della Sampdoria. Il calciatore ceco era stato acquistato dalla Juventus che poi ha ritrattato dopo aver rilevato nel calciatore un problema di natura reumatica al cuore, una situazione che per la Sampdoria si può considerare già superata dopo le visite mediche fatte negli ultimi giorni. L'Inter continua a lavorare per provare ad acquistare Schick, ma non molla Yann Karamoh che potrebbe arrivare dal Caen per crescere ancora in nerazzurro.

PARLA L'AGENTE DI DALBERT

L'ultimo acquisto in ordine di tempo dell'Inter in questa sessione di calciomercato è Henrique Dalbert arrivato dal Nizza per una cifra importante. Di lui e del suo percorso di crescita ha parlato chi lo conosce meglio dal punto di vista professionale, il suo agente Emerson Figueiredo. Questi infatti ha sottolineato a FcInterNews: "L'Inter seguiva Dalbert dalla scorsa stagione, poi ci ha contattato. Il ragazzo ha scelto un club importante, con un progetto interessante per la sua carriera. Vuole lottare per un posto con il Brasile disputando un grande campionato con l'Inter. I nerazzurri poi hanno un grande allenatore come Luciano Spalletti che aiuterà Dalbert sicuramente molto". Figueiredo si sofferma poi anche sulle caratteristiche tecniche di un giocatore che definisce ''veloce'' e ''aggressivo quando marca''. Sui primi giorni a Milano poi: "E' arrivato da poco, ma Luciano Spalletti lo ha fatto subito giocare contro il Real Betis. E' molto felice Dalbert per questo ed è motivato. Era ansioso che questa trattativa andasse in porto".

