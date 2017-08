Calciomercato Juventus/ News: punti interrogativi dalla Supercoppa, cosa serve davvero? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

La sconfitta nella Supercoppa Italiana di ieri contro la Lazio ha aperto tanti punti interrogativi per la Juventus. Cosa serve davvero? Quali sono i ruoli da rinforzare sul serio? Mentre si continua la caccia a un centrocampista, con Blaise Matuidi in vantaggio su Emre Can, rimane in dubbio che nel centrocampo a due di Massimiliano Allegri già non ci sia spazio per Claudio Marchisio e se davvero serva un calciatore in mezzo al campo. Le prime uscite stagionali, compresa quella contro la squadra di Simone Inzaghi, hanno dimostrato un'insofferenza totale in difesa dopo l'addio del leader Leonardo Bonucci. Con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini sul viale del tramonto l'idea giusta sarebbe quella di lanciare subito Daniele Rugani da titolare, magari anticipando l'arrivo di Mattia Caldara di dodici mesi. Chi sicuramente invece arriverà a Torino prima del tempo è Leonardo Spinazzola, tenuto fuori dai convocati da Gian Piero Gasperini nelle ultime due amichevoli contro Valencia e Venezia. Davanti invece continuano levoci su Keita Baldé Diao, ma già ieri si è visto che la troppa abbondanza possa portare anche a un po' di confusione. Quale sarà mai la formula magica per continuare a vincere in casa Juventus?





SMENTITE SU KONDOGBIA

Nel pomeriggio di ieri si era sparsa una voce di calciomercato che sembrava avere dell'incredibile. Pareva infatti che l'Inter, stando a fonti spagnole, avesse offerto Geoffrey Kondogbia alla Juventus per trovarsi la porta aperta per una trattativa. Secondo Sky Sport però pare che tutto questo sia privo di fondamento e con i bianconeri non in grado di accontentare le pretese economiche dei meneghini che comunque hanno pagato moltissimo il centrocampista ex Monaco. Nonostante tutti i pregiudizi vigenti su questo ragazzo tutto si può dire tranne che non abbia fisico e tecnica. Sicuramente Geoffrey Kondogbia è un calciatore di grandi potenzialità e cerca rilancio in un club che gli dia fiducia. La Juventus però pare ben lontana dal cercare di prendere questo calciatore che ha caratteristiche totalmente diverse da quelle che cercano i bianconeri. Nonostante questo Beppe Marotta e Fabio Paratici fiutano sempre gli affari e ci fosse la possibiltià di prendere il ragazzo a poco non se la faranno sfuggire di certo.

