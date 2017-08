Calciomercato Milan/ News, i rossoneri provano l'affondo per Kalinic della Fiorentina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

Sono tanti i nomi che sono circolati nell'orbita di calciomercato del Milan in queste ultime settimane soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Ha voluto fare un punto della situazione il giornalista Alessandro Sugoni ai microfoni di Sky Sport 24. Questi ha sottolineato per prima cosa che se partirà Ousmane Dembele il Borussia Dortmund non si priverà anche di Pierre-Emerick Aubameyang. Sul gabonese il Milan è stato attento fino a qualche giorno fa, per poi abbandonare una pista considerata troppo difficiel da raggiungere. Nelle ultime ore, ribadisce anche Sugoni, è diventata incandescente la pista che porta a Nikola Kalinic della Fiorentina soprattutto perché sull'attaccante croato sarebbe piombato l'Everton. Il calciatore vuole rimanere in Serie A, ma il Milan è comunque spaventato dalla forza economica del club inglese e vuole quindi affrettare per chiudere definitivamente l'affare che porta alla punta di peso.

FIORENTINA IN PRESSING SU ANTONELLI

Continuano le voci che vogliono Luca Antonelli prossimo calciatore ceduto della campagna di calciomercato del Milan. Il terzino infatti sembra un po' tagliato fuori dall'arrivo di Ricardo Rodriguez e Andrea Conti. Nonostante la partenza di Mattia De Sciglio, direzione Juventus, il ragazzo potrebbe abbandonare il Milan per la seconda volta in carriera visto che già lo fece giovanissimo dopo essere cresciuto nel settore rossonero. Dopo le voci che lo volevano pronto a un ritorno al Genoa degli scorsi giorni ora si mormora che su di lui ci sia la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà pare che nelle ultime ore i viola si siano fatti decisi sul calciatore anche se la trattativa già in piedi per far fare il percorso inverso a Nikola Kalinic rimarrà comunque completamente separata da questa. Luca Antonelli è un terzino che gioca prevalentemente sulla corsia sinistra, ma si adatta a giocare anche a destra. Rapido e di grande intelligenza in queste stagioni al Milan ha dovuto faticare anche per le difficoltà generali affrontate dalla squadra rossonera.

