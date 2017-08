Calciomercato Napoli/ News, accordo verbale per Zinchenko del Manchester City (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Duvan Zapata - La Presse

Il calciomercato del Napoli dovrebbe portare ad un altro acquisto di qualità sulla trequarti dopo che in estate è arrivato dal Bordeaux l'esterno Ounas. Secondo quanto riportato alla Domenica Sportiva Estate pare che ci sia un accordo verbale con il Manchester City per arrivare al giovane ucraino Zinchenko. Si parla di un prestito oneroso di 500mila euro con un diritto di riscatto attorno ai sei milioni di euro. E' stato specificato che non c'è nessun vincolo per quanto riguarda l'affare, proprio perché il Napoli vuole prima essere sicura di passare il turno preliminare di Champions League che giocherà contro il Nizza. Sempre su Rai Due viene sottolineato come la società azzurra prima di affondare per Zinchenko voglia assicurarsi che sia davvero impossibile arrivare agli altri tre nomi di cui si è parlato molto negli ultimi giorni e cioè Denis Suarez del Barcellona, Samu Castillejo del Villarreal e Simone Verdi del Bologna.

LA SAMPDORIA PUNTA ZAPATA

Tra i calciatori in esubero a Napoli c'è sicuramente Duvan Zapata che è tornato in questa sessione di calciomercato dopo un prestito biennale all'Udinese. Il lungo calciatore colombiano è stato nel mirino di diverse squadre che a lungo lo hanno corteggiato senza però mai andare a fondo nella trattativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che tra gli obiettivi del dopo Patrik Schick della Sampdoria ci sia proprio Duvan Zapata. Attenzione però perché la squadra blucerchiata ha un ottimo rapporto con il Siviglia dopo avergli ceduto il cartellino di Luis Muriel. La squadra spagnola potrebbe quindi decidere di puntare Luciano Vietto. L'altro nome è quello di un calciatore tatticamente un po' diverso come Stevan Jovetic dell'Inter. Se dovesse saltare l'ipotesi Sampdoria si praticherà un'altra pista per la cessione di Duvan Zapata che comunque non dovrebbe rimanere a Napoli.

© Riproduzione Riservata.