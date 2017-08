Calciomercato Roma/ News: fine della telenovela Mahrez, l'algerino rimane al Leicester (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

La telenovela Riyad Mahrez-Roma è giunta ai titoli di coda. Sembra infatti che quest'affare di calciomercato alla fine non si farà dopo un tira e molla che è durato per oltre un mese. La settimana scorsa il direttore sportivo dei giallorossi Monchi aveva sottolineato come il club capitolino non avrebbe presentato un'altra offerta e oggi probabilmente vedremo i giallorossi virare su un altro obiettivo. Secondo quanto riportato dal Mirror, nella sua versione online, pare che il Leicester sia deciso a rifiutare l'offerta da trentacinque milioni di euro, rimanendo fermo sulla sua valutazione di oltre cinquanta. E' così che Monchi dovrà trovare in fretta un'alternativa perchè il turco Cengiz Under viene considerato ancora troppo acerbo per prendere il posto di Mohamed Salah volato verso il Liverpool di Jurgen Klopp e già a segno nella prima giornata di Premier League. Sarà sicuramente interessante vedere il club giallorosso tornare sul calciomercato anche se il tempo e poco e l'alternativa più plausibile sembra essere Promes dello Spartak Mosca.

DOUMBIA CESSIONE UFFICIALE

Finalmente la Roma si è liberata del peso di tenere a libro paga Seydou Doumbia. Stavolta però la cessione in prestito allo Sporting Lisbona è arrivata con un biglietto di sola andata anche grazie alla clausola che prevedeva il riscatto obbligatorio alla fine della stagione per quattro milioni di euro dopo la prima presenza ufficiale. Doumbia ha infatti giocato nella ripresa della gara poi vinta 1-0 dal club di Lisbona contro il Vitoria Setubal. Abola riporta, nella sua versione online, che dopo il ratificare di questa operazione lo Sporting farà firmare al suo calciatore un accordo triennale con tanto di clausola rescissoria da ben sessanta milioni di euro. In questi anni Seydou Doumbia ha girato sempre in prestito, dimostrando di non aver mai perso il feeling con il gol. Nonostante questo il ragazzo non ha mai trovato sintonia con l'ambiente giallorosso, criticato dalla tifoseria fin dal primo giorno del suo approdo nella capitale.

