Calciomercato Inter/ News, folle richiesta da 100 milioni per Gelson Martins (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

E' da qualche giorno che si è parlato con insistenza del possibile arrivo all'Inter di Gelson Martins, straordinario talento dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da O Jogo si sarebbe parlato di questa possibilità in un'affare di calciomercato che avrebbe portato Gabigol a fare il tragitto inverso. Secondo A Bola pare però che il club lusitano abbia chiesto per far partire l'ala classe 1995 una cifra molto vicina ai cento milioni di euro, che ovviamente l'Inter non è intenzionata al momento a tirare fuori. Lo Sporting Lisbona ha rinnovato di recente il contratto del calciatore fino al 2022 e non è quindi intenzionata a svenderlo o a inserirlo in un'ipotetico scambio di prestiti con Gabigol. L'Inter continua a monitorare la situazione e spera che lo Sporting possa cambiare idea, diminuendo le pretese, ma sa bene che il calciatore in questione rimane un obiettivo difficilissimo da raggiungere almeno per ora.

GIORNI DECISIVO PER IL RINNOVO DI PERISIC

Continua la telenovela di calciomercato legata al croato Ivan Perisic. Il calciatore ex Wolfsburg sembrava destinato a lasciare l'Inter destinazione Manchester United e poi ha iniziato a oscillare tra l'Inghilterra e la conferma a Milano. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo portale ufficiale, pare che i prossimi saranno i giorni decisivi per il rinnovo di Perisic. Il club nerazzurro sta lavorando per prolungare l'accordo con il calciatore che piace moltissimo a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha infatti spinto per la permanenza del ragazzo che sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 giocando alle spalle di Mauro Icardi. Perisic è un calciatore rapido, dotato di tecnica e di grande intelligenza anche se potrebbe migliorare nella continuità delle sue prestazioni. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriverà o meno un accordo.

