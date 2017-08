Calciomercato Juventus/ News, no a 35 milioni per Milinkovic-Savic (Ultime notizie)

Sergeij Milinkovic-Savic - La Presse

L'incontro di Supercoppa Italiana contro la Lazio ha portato la Juventus a fare una chiacchierata con la dirigenza biancoceleste alla ricerca di diversi calciatori. Tra questi c'è il forte centrocampista Sergej Milinkovic-Savic che è in orbita bianconera ormai da diverso tempo. Di questo ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ai microfoni di Calciomercato.it dove ha specificato come la Juventus abbia offerto trentacinque milioni di euro per arrivare al centrocampista. La Lazio avrebbe però rifiutato questa proposta sicura di ottenere di più magari tra una stagione. Sicuramente però il ragazzo per i bianconeri rimane un obiettivo importante anche per il futuro con un rapporto ormai consolidato con il club capitolino con cui si sta parlando anche in maniera insistente di Keita Baldé Diao e Stefan de Vrij. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando potrebbero arrivare novità interessanti in merito.

IL CHELSEA INSISTE PER ALEX SANDRO, MA LA JUVE...

Il Chelsea insiste per Alex Sandro della Juventus e prova un secondo affondo come riporta A Bola. Antonio Conte infatti avrebbe chiesto alla società un sacrificio per arrivare a un grandissimo terzino sinistro, situazione diventata delicata dopo la brutta sconfitta contro il Burnley al debutto in Premier League di quest'anno. La Juventus però avrebbe detto di no a un'offerta addirittura di ottanta milioni di euro, convinta nelle qualità del ragazzo che rimane un titolare inamovibile della squadra di Massimiliano Allegri. Va ricordato che appena due stagioni fa il calciatore era stato pagato ventisei milioni dal Porto e che un'eventuale cessione a quella cifra avrebbe generato una plusvalenza di settantaquattro milioni. Una scelta che se fosse vera dimostrerebbe ancora una volta la forza della Juventus sul calciomercato e la volontà di vivere una stagione da protagonista dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi.

