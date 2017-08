Calciomercato Milan/ News, per Kalinic manca l'accordo sulle modalità di pagamento (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

E' fatta per Nikola Kalinic al Milan anche se mancano dei dettagli che rallenteranno l'arrivo dell'ufficialità. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'originale a Sky Sport pare che al momento l'unico problema sia la modalità del pagamento. Il calciatore croato ha fatto capire a chiare lettere di preferire la permanenza in Italia ignorando le lusinghe comunque piacevoli dell'Everton. Si parla di una cifra di venticinque milioni di euro per arrivare al calciatore in questione anche se al momento pare difficile trovare un accordo sul quando e il come versare questi soldi. Nonostante il forte interesse da parte della Fiorentina per Luca Antonelli pare che comunque la trattativa dovrebbe essere completamente slegata. Il Milan ha fatto capire durante questa estate di non voler mischiare diversi affari come accaduto nel rapporto con la Juventus per il passaggio di Leonardo Bonucci da Torino a Milano e di Mattia De Sciglio nel percorso inverso.

ACCORDO BACCA-VILLARREAL

Si è parlato fin troppo poco di Carlos Bacca in questa sessione di calciomercato straordinaria per il Milan in entrata. I rossoneri hanno fatto infatti fin troppo nella fase degli acquisti da offuscare quello che è un campione conclamato che andrà presto via da Milano. L'attaccante colombiano sembra aver trovato l'accordo con il Villarreal come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato - L'originale. Da tempo Bacca cercava il ritorno in Liga dove aveva fatto cose straordinarie con la maglia del Siviglia sulle spalle. Al momento non c'è però intesa tra i due club con il Milan che ha già sottolineato come non andrà a svendere un calciatore che comunque due estati fa ha pagato non poco. Ovviamente i rossoneri non vogliono rischiare di rimanere però con un giocatore scontento in rosa anche visto l'imminente arrivo di un altro attaccante di peso oltre a quello già ufficiale di Andre Silva dal Porto.

